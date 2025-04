Macario Martínez lanza canción inspirada en The Last of Us

El fenómeno mexicano de la música popular y digital, Macario Martínez, ha dado un paso más en su meteórico ascenso al colaborar con Max y HBO LATAM para el lanzamiento de una canción inédita inspirada en la serie The Last of Us. El tema, titulado “Si te mentí”, está basado en uno de los momentos más emocionales y controversiales de la historia: la decisión de Joel de mentirle a Ellie tras rescatarla del quirófano al final de la primera temporada.

Una colaboración inesperada y poderosa

La canción fue estrenada oficialmente a través de las redes sociales y plataformas de Max y HBO LATAM, incluyendo Instagram, Facebook y YouTube con motivo del estreno del primer episodio de la segunda temporada, titulado Future Days. El videoclip que acompaña al tema mezcla imágenes del universo de The Last of Us con una estética íntima que refleja el sentimiento de culpa y amor de Joel hacia Ellie.

“La canción habla desde el punto de vista de Joel y su sentir después de haberle salvado la vida a Ellie, pero al mismo tiempo haberle tenido que mentir. Traté de reflejar cómo Joel ve a su hija Sara a través de los ojos de Ellie, y cómo toma esa decisión de protegerla sin importar el futuro de la humanidad, porque Joel no tenía sentido hasta que Ellie apareció.”, explicó Macario.

Con esta colaboración, Macario se suma a la lista de artistas que han creado contenido exclusivo inspirado en series y películas de gran impacto global. Su sensibilidad para abordar temas complejos y humanos ha hecho que su música conecte con una audiencia muy diversa.

The Last of Us: segunda temporada en marcha

La segunda temporada de The Last of Us se estrenó este domingo, y al igual que la anterior, tendrá un episodio nuevo cada semana, culminando el próximo 25 de mayo con el séptimo episodio. Esta temporada abordará los sucesos del segundo videojuego de Naughty Dog, conocido por sus temas aún más crudos y emocionales.

El episodio debut, Future Days, ya está disponible en la plataforma de Max, y esta canción se convierte en una especie de “puente emocional” entre las temporadas, profundizando en la relación entre Joel y Ellie.

¿Quién es Macario Martínez?

Macario Martínez se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la música mexicana actual, no solo por su talento, sino por su historia de vida. Su carrera comenzó a despegar en los primeros meses de 2025, cuando su canción “Sueña lindo, corazón”, compuesta mientras trabajaba como barrendero en la Ciudad de México, se volvió viral.

Desde entonces, ha pisado escenarios como Vive Latino y Pa’l Norte, y ha sido invitado a colaborar en proyectos especiales con marcas y plataformas internacionales. Su estilo combina lo popular con lo profundo, y su voz ha llegado a representar un nuevo tipo de cantautor: uno que canta desde la calle, pero también desde el alma.

