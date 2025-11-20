Librerías de viejo CDMX: 8 joyas para encontrar tesoros literarios en el corazón de la capital

La Ciudad de México es un paraíso para los amantes de la lectura, un lugar donde la vasta oferta literaria incluye un nicho especial para los cazadores de tesoros: las librerías de viejo CDMX. Estos espacios, más allá de ser simples puntos de venta, son guardianes de historias, de ediciones raras, de ejemplares autografiados y de ese inconfundible aroma a papel antiguo que solo un libro con historia puede ofrecer. Si buscas sumergirte en el fascinante mundo de los libros de segunda mano, aquí te presentamos 8 joyas literarias que no te puedes perder en la capital.

1. Niña Oscura: la librería con leyenda en santa maría la ribera

Escondida en una preciosa casona porfiriana de la colonia Santa María la Ribera, Niña Oscura es una de las librerías de viejo CDMX con más encanto y una leyenda propia. Se dice que las llaves del lugar fueron entregadas al encargado por una niña que, misteriosamente, desapareció. Con un patrimonio que se acerca a los 90 mil ejemplares, ofrece una amplia variedad de publicaciones, desde novelas clásicas hasta ensayos históricos, manuscritos a máquina de escribir y fotografías antiguas. Es un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan en cada pasillo.

2. Burroculto: la librería secreta con más de 15 mil ejemplares antiguos

Conocida como “una casa de citas textuales” por su fundador, Max Ramos, Burroculto es una de las librerías de viejo CDMX más enigmáticas y exclusivas. Escondida en una casona antigua, resguarda aproximadamente 15 mil libros antiguos, incluyendo primeras ediciones y ejemplares autografiados. Este lugar es un paraíso cultural para lectores que buscan publicaciones clandestinas y difíciles de encontrar. Para visitarla, es necesario sacar cita directamente con Max Ramos. La colección abarca literatura, arte, historia, arquitectura y fotografía mexicanas, entre otros tesoros literarios, algunos de los cuales se han vendido en más de medio millón de pesos, como colecciones conmemorativas de la Independencia de México. Max Ramos, dueño también de otras librerías como “El Hallazgo” o “Jorge Cuesta”, gestiona esta joya literaria con pasión, reparando y conservando cuidadosamente ejemplares de bibliotecas personales.

3. Jorge Cuesta Librería de Paso: un referente en la juárez

A unos pasos de la Fundación para las Letras Mexicanas, Jorge Cuesta Librería de Paso es un referente en la Juárez. Abierta desde 2011, es una de las librerías de paso más grandes de la Ciudad de México bajo este concepto. Aquí, la clave es la rapidez, ya que las joyas literarias no duran mucho tiempo en sus estanterías. Ofrece una vasta colección de libros de segunda mano que satisfacen a los bibliófilos más exigentes.

4. La Murciélaga: especializada en arte y literatura

Ubicada en la colonia Narvarte, La Murciélaga es un espacio peculiar que se ha ganado el cariño de vecinos y bibliófilos por su especialización en arte, literatura, ciencia ficción, novela negra y filosofía. Fundada por un grupo de amigos, es un punto de reunión para hablar de libros, poner en circulación títulos raros y compartir acervos personales con nuevos lectores. Es un lugar ideal para explorar géneros menos comunes dentro de las librerías de viejo CDMX.

5. Librería El Laberinto: utopías posibles en el centro

A unos pasos del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la Librería El Laberinto, también conocida como “la librería de las utopías posibles”, ofrece un catálogo extenso y variado. Desde novelas de Vladimir Nabokov y Agatha Christie, hasta manuales de cocina china y guías de entrenamiento, pasando por poesía, ciencia, ensayo y no ficción. Lo mejor son sus precios justos, permitiéndote adquirir un “súper paquete literario sin gastarte la quincena.

6. Librería Regia: el legado de donceles

En la calle de Donceles, un bastión de las librerías de viejo CDMX, se encuentra la Librería Regia, propiedad de Juan Antonio López Casillas, un librero con toda una vida de experiencia. Su oferta abarca libros antiguos de los siglos XVII al XX, libros autografiados, primeras ediciones de autores mexicanos y extranjeros, álbumes y revistas. Es un lugar para encontrar verdaderas joyas bibliográficas con historia.

7. Librería Urbe: café, libros y arte en la roma

Parte librería, parte cafetería y parte biblioteca, Librería Urbe en la colonia Roma es un espacio acogedor para navegar entre libros, disfrutar de un café y leer cualquier ejemplar. Con primeras ediciones de García Márquez y ejemplares con dibujos de Diego Rivera, ofrece lo mejor de la literatura universal, incluso en inglés. Es un lugar que te invita a quedarte y sumergirte en el ambiente de la lectura.

8. El Tomo Suelto: una agencia de adopción literaria

Más que una librería, El Tomo Suelto se define como una “agencia de adopción”. Aquí se reciben, reparan, conservan, compran y venden libros usados y antiguos, pero sobre todo, ofrecen la posibilidad de adoptar historias y conocimiento en papel. Con sucursales en Miguel Ángel de Quevedo, Centro y Roma, esta librería, fundada en 1993, es un lugar para dar una segunda vida a los libros.