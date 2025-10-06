Ley Kuri logra que uno de cada tres estudiantes tenga menos ansiedad y estrés

A raíz de la puesta en operación de la denominada “Ley Kuri”, el 30 de agosto pasado, uno de cada tres estudiantes de educación básica en el estado de Querétaro tiene menos ansiedad, estrés y más interés por convivir.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el ejercicio Contigo Informamos, junto con la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón.

El mandatario estableció que con la denominada Ley Kuri, Querétaro vuelve a marcar la pauta nacional, al impulsar políticas educativas que fortalecen la convivencia, la atención y el sano aprendizaje.

Avances y resultados

Durante su intervención, el gobernador presentó los avances y resultados que a la fecha arroja la implementación de la iniciativa para regular el uso de dispositivos tecnológicos durante el horario escolar o “Ley Kuri”.

“Es muy importante lo que estamos haciendo en las escuelas, lo que está haciendo Lupita, lo que está haciendo Agustín en el Senado, lo que está haciendo Martha e Irene en todas las escuelas, en proteger más el equilibrio social”, manifestó.

La secretaria Soto Obregón refirió a su vez que en meses pasados se aplicó una encuesta para conocer el impacto de la iniciativa en estudiantes y docentes, de la cual se conoció que más de la mitad de los alumnos reporta mayor interacción con sus compañeros, casi la mitad mejoró su atención, participación, comprensión y la calidad de sus trabajos.

Docentes perciben mejor ambiente

Abundó que a raíz de la puesta en operación, más del 64 por ciento de los docentes perciben ahora un mejor ambiente escolar y el 57 por ciento de las familias, docentes y directivos apoyan la implementación de la estrategia.

Enfatizó que dos de cada tres hogares encuestados reconocen la “Ley Kuri” y sus beneficios; siete de cada 10 padres de familia señalan que la situación escolar de sus hijas e hijos mejoró, y seis de cada 10 notan que a partir de la medida sus hijas e hijos tienen más interacción social.

La secretaria de Educación abundó que la “Ley Kuri” forma parte de una estrategia integral que se trabaja desde todos los frentes llamada Desconéctate para Conectar, dirigida a familias, docentes, estudiantes y agentes educativos.

Puso de manifiesto que mediante talleres de Civismo Digital, activaciones para estudiantes y Escuela para Padres se ha logrado visitar 173 instituciones con 17 mil 665 alumnos impactados.

“Esto fue el inicio de una forma de recuperar nuestras infancias y nuestras juventudes a través de una actividad normativa (…) Esto da cuenta de que la medida, no solamente fue bien recibida, sino que está generando al día de hoy indicadores de percepción importantes en todos los estudiantes, como los maestros y de los padres de familia”, señaló.