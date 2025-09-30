La verdad sobre la salud de M’Balia, hermana de Kalimba

M’Balia Marichal, la talentosa cantante de OV7 y hermana de Kalimba, reapareció recientemente en redes sociales para aclarar su estado de salud tras haber sido hospitalizada. La artista explicó que sufrió una fuerte infección en las vías urinarias que, debido a su alto umbral de dolor, no detectó a tiempo y comenzó a extenderse a sus riñones. La bacteria resultó ser resistente a los antibióticos iniciales, lo que complicó su tratamiento. Afortunadamente, ya se encuentra estable y recuperándose en casa. Esta no es la primera vez que enfrenta una batalla de salud, ya que previamente luchó durante 10 años contra una bacteria intestinal no diagnosticada.

La Batalla Silenciosa de una Estrella del Pop

En el brillante y a menudo superficial mundo del espectáculo, es fácil olvidar que detrás de las sonrisas y los reflectores, hay seres humanos con sus propias luchas y vulnerabilidades. M’Balia Marichal, la carismática integrante de OV7 y hermana del también cantante Kalimba, nos lo ha recordado de la manera más directa.

Hace unos meses, la noticia de su hospitalización encendió las alarmas. El hermetismo inicial, con declaraciones escuetas de su compañera Erika Zaba y un silencio preocupante por parte de su hermano Kalimba, generó una ola de especulaciones y preocupación entre sus fans. Ahora, visiblemente recuperada, ha sido la propia M’Balia quien ha tomado sus redes sociales para contar, con su característica honestidad, la verdadera y dolorosa razón de su paso por el hospital.

¿Qué le Pasó a M’Balia? La Infección que no Dio Tregua

En una serie de historias en su cuenta de Instagram, M’Balia, con una taza de café en la mano y un semblante tranquilo, confirmó que sí había estado hospitalizada, pero que, afortunadamente, ya se encontraba mucho mejor y en casa.

La causa fue una infección en las vías urinarias. Sin embargo, no fue una infección común.

“Tengo el umbral del dolor muy alto”, confesó la cantante.

Esta alta tolerancia al dolor, que para muchos podría ser una ventaja, en este caso fue una trampa. No se percató de la gravedad de la infección hasta que los síntomas se volvieron insoportables. Para entonces, la infección ya había comenzado a ascender hacia sus riñones, una complicación que puede ser muy peligrosa.

Para agravar la situación, la bacteria causante de la infección resultó ser resistente al primer antibiótico que le administraron, lo que prolongó su estancia en el hospital y la intensidad del tratamiento. Afortunadamente, los médicos encontraron el tratamiento adecuado y lograron controlar la infección.

Una Lucha que no es Nueva: La Batalla de 10 Años contra una Bacteria “Fantasma”

Lo que muchos no saben es que esta reciente hospitalización es solo un capítulo más en la larga historia de M’Balia luchando por su salud. En una entrevista previa, la hermana de Kalimba reveló que durante casi 10 años vivió un verdadero infierno a causa de una bacteria intestinal no diagnosticada que devastó su cuerpo.

“Es muy difícil que un alópata lo pueda detectar. Pasé por médicos generales, hasta especialistas y médicos alternativos para tratar de describir qué era lo que estaba pasando”, relató.

La bacteria, que vive normalmente en el intestino, se había descontrolado y se había esparcido por todo su sistema, provocando una lista de síntomas aterradores.

“Me provocó problemas neuronales, nerviosos, una anemia terrible… genera hasta 80 y pico de síntomas. Yo tenía 40”, compartió.

La Lucha por un Diagnóstico:

La situación llegó a ser tan grave que M’Balia experimentó episodios en los que sus piernas simplemente dejaban de responder. “Mis piernas se podían desconectar de mi cerebro: de un segundo a otro no podía moverlas”, afirmó.

El deterioro de su salud fue tal que llegó a pensar que le quedaban pocos meses de vida.

“Les enseñé a mis hijas a cobrar un seguro, porque sabía que iba a ser necesario dentro de poco. Ya había aceptado la circunstancia”, confesó en uno de los momentos más duros de la entrevista.

Fue su propio espíritu de lucha lo que la salvó. En lugar de rendirse, decidió convertirse en su propia investigadora. Se sumergió en sitios médicos especializados de internet, conectó sus síntomas y finalmente dio con una respuesta: “Pude entender mi cuadro, que se trataba de esta bacteria y ubicar una clínica en donde pudieran tratarme.

El tratamiento fue un proceso de un año, lleno de disciplina y desafíos, pero finalmente, M’Balia logró recuperar su salud y su calidad de vida.

Entendiendo la Infección de Vías Urinarias

Lo que le ocurrió recientemente a M’Balia es mucho más común de lo que se piensa. Según la Mayo Clinic, una infección de las vías urinarias (IVU) puede ocurrir en cualquier parte del sistema urinario (riñones, uréteres, vejiga y uretra).

¿Por qué son más comunes en mujeres? La anatomía femenina, con una uretra más corta, facilita que las bacterias lleguen a la vejiga.

El Peligro de que “Suba”: Si una infección se limita a la vejiga (cistitis), es dolorosa y molesta. Pero si no se trata a tiempo y las bacterias ascienden a los riñones (pielonefritis), puede causar un daño renal grave e incluso una infección generalizada (sepsis).

La Fortaleza Detrás de la Sonrisa

La historia de M’Balia Marichal es un poderoso testimonio de resiliencia. Nos muestra a una mujer que, a pesar de enfrentar batallas de salud increíblemente duras y a menudo invisibles, ha mantenido su espíritu, su carrera y su rol como madre.

Su reciente hospitalización y su valiente decisión de compartir su experiencia sirven como un importante recordatorio para todos nosotros: escucha a tu cuerpo. No ignores los síntomas, no subestimes el dolor. Buscar ayuda médica a tiempo puede ser la diferencia entre una molestia y una complicación grave.

Hoy, la talentosa hermana de Kalimba se recupera, rodeada del cariño de su familia y de sus fans. Y su historia nos deja una lección invaluable: la verdadera fortaleza no es no caer, sino tener el coraje de levantarse, una y otra vez, sin importar cuán dura sea la batalla.

