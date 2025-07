Keylor Navas, el guardián de Pérez Celedón, llega a Pumas

Los dimes y diretes terminaron y el portero costarricense Keylor Navas fue presentado por el club Universidad como refuerzo de lujo para el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, procedente del Newell’s Old Boys de Argentina.

Keylor Navas llega a Pumas después de un importe paso por el Real Madrid de España, equipo en el que triunfó el hijo pródigo del club universitario, Hugo Sánchez, en la década del 80.

Trayectoria de Keylor

Cuando Keylor Navas era apenas un niño en Pérez Zeledón, en el sur de Costa Rica, tenía un sueño que parecía más grande que su cuerpo delgado y su contextura frágil: quería ser arquero profesional.

En una tierra donde el fútbol no garantizaba futuro, él se aferró al balón como quien se aferra a la fe. Con los guantes puestos desde pequeño, ya entonces mostraba una determinación silenciosa que luego definiría su carrera.

Del Saprissa a la gloria europea

Keylor debutó profesionalmente en el Deportivo Saprissa, el equipo más laureado de Costa Rica.

Allí levantó títulos locales y una Liga de Campeones de CONCACAF, pero su mirada estaba puesta más allá.

El Viejo Continente lo esperaba. Fue el modesto Albacete de España quien le dio la primera oportunidad en Europa.

Luego llegó el Levante, donde se convirtió en figura destacada de La Liga, atajando con una agilidad que desafiaba la lógica y ganándose el respeto de todos con su humildad a prueba de focos.

En 2014, tras un Mundial de Brasil donde su actuación fue sencillamente descomunal —llevando a Costa Rica hasta los cuartos de final y dejando fuera a selecciones históricas—, el Real Madrid puso sus ojos en él.

El cuadro madrileño lo fichó casi en silencio, pero con él llegaron las noches épicas.

El Real Madrid y las noches de Champions

Durante su etapa en el Real Madrid, Keylor Navas fue mucho más que un portero: fue el muro que sostuvo a un equipo repleto de estrellas.

Ganó tres Champions League consecutivas (2016, 2017 y 2018), pero más allá de los trofeos, lo que dejó fue una historia de superación. No era el fichaje millonario, ni el más alto, ni el más mediático. Era simplemente el que salvaba en silencio, el que rezaba antes de los partidos y el que, una y otra vez, se vestía de héroe.

Pero la cima es solitaria. Cuando el club fichó a Thibaut Courtois, muchos vieron injusticia. Keylor, en cambio, no reclamó, sino que aceptó el reto, compitió, y cuando llegó el momento, dio un paso al costado con la misma dignidad con la que lo había dado todo.

París, Nottingham y el legado tico

Después del Madrid, llegó al PSG. En París, volvió a demostrar su nivel top, siendo clave en la histórica llegada del club a la final de la Champions League en 2020. Luego, ya como veterano de mil batallas, pasó al Nottingham Forest en Inglaterra, donde no solo aportó experiencia, sino liderazgo.

Un símbolo nacional

Cada paso de su carrera ha sido una lección de perseverancia. Cada atajada, un recordatorio de que la fe, el trabajo duro y la humildad pueden derribar cualquier pronóstico.

Keylor no solo es el mejor portero en la historia de Costa Rica: es un símbolo. En un país pequeño, su figura es gigante. Es el ejemplo de que los sueños no entienden de orígenes ni de recursos. Ha inspirado a generaciones de niños que ya no ven al fútbol como un sueño imposible, sino como un camino que se puede recorrer, si se camina con el corazón.