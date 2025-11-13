Itinerario Oaxaca 3 días: tu guía completa para una primera visita inolvidable

Oaxaca de Juárez, la capital cultural y gastronómica de México, es un destino que cautiva los sentidos. Si estás planeando tu primera visita y dispones de solo tres días, ¡estás en el lugar adecuado! Hemos diseñado un itinerario Oaxaca 3 días que te permitirá sumergirte en su rica historia, sus vibrantes tradiciones y sus impresionantes paisajes, optimizando cada momento para que vivas una experiencia inolvidable. Desde zonas arqueológicas hasta pueblos artesanos y sabores inigualables, prepárate para un viaje fascinante.

Día 1: explorando el corazón cultural de oaxaca

Tu primer día de este itinerario Oaxaca 3 días se centrará en el vibrante corazón de la ciudad, donde la historia y la vida cotidiana se fusionan en un espectáculo constante.

Mañana: la majestuosidad de Santo Domingo

Comienza tu aventura en el icónico Ex Templo de Santo Domingo de Guzmán. Esta joya de la arquitectura barroca, con sus intrincados detalles en hoja de oro, es un espectáculo visual. Junto a él, no te pierdas el Museo de las Culturas, que ofrece una profunda inmersión en la rica historia de Oaxaca a través de una impresionante colección de artefactos. Concluye la mañana en el apacible Jardín Etnobotánico, un oasis que exhibe la variada flora de la región y ofrece un respiro tranquilo.

Tarde: mercados, sabores y zócalo

Sumérgete en la auténtica vida local visitando el Mercado 20 de Noviembre y el Mercado Benito Juárez. Aquí, los colores, los aromas y el bullicio te envolverán. Para la comida, el famoso Pasillo de Humo en el Mercado 20 de Noviembre es una parada obligatoria, donde podrás degustar carnes a la parrilla y especialidades locales a precios muy accesibles. Por la tarde, relájate en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad, y déjate llevar por el ambiente mientras disfrutas de un tradicional chocolate caliente en “El Mayordomo.

Noche: arte callejero y coctelería oaxaqueña

Por la tarde, pasea por las vibrantes calles del barrio de Jalatlaco, conocido por sus coloridos murales y su encanto pintoresco. Es un lugar perfecto para capturar fotografías y apreciar el arte local. Concluye el día disfrutando de una refrescante bebida en bares populares como Mezcalogia o Sabina Sabe, donde podrás probar mezcal y cocteles de autor que encapsulan la esencia oaxaqueña.

Día 2: patrimonio ancestral y pueblos artesanos

El segundo día de tu itinerario Oaxaca 3 días te llevará a explorar el impresionante legado prehispánico y la creatividad artesanal de los alrededores.

Mañana: el esplendor de Monte Albán

Dedica la mañana a visitar Monte Albán, una antigua ciudad zapoteca y mixteca declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Llegar temprano (a la hora de apertura, que suele ser a las 10 a.m.) te permitirá evitar las multitudes y el calor. Contratar un guía en la entrada o unirte a un tour guiado con transporte es altamente recomendable para comprender la magnitud histórica de este sitio.

Tarde: pueblos artesanos y destilerías de mezcal

Después de Monte Albán, adéntrate en la riqueza artesanal de Oaxaca visitando pueblos como San Antonio Arrazola (famoso por sus alebrijes), San Bartolo Coyotepec (por su barro negro) y Santo Tomás Jalieza (por sus textiles). Continúa tu inmersión cultural con una visita a una destilería de mezcal, como Mezcal Lalocura. Aquí aprenderás sobre el proceso de elaboración de esta icónica bebida, desde el agave hasta la copa, y podrás realizar degustaciones. Si no tienes coche, un tour de mezcal con recogida en el hotel es la mejor opción.

Día 3: belleza natural y tradiciones textiles

Para cerrar tu itinerario Oaxaca 3 días, la naturaleza y la tradición textil te esperan, ofreciendo paisajes únicos y artesanías llenas de historia.

Mañana: mitla y las cascadas petrificadas de Hierve el Agua

Inicia el día en el sitio arqueológico de Mitla, un importante centro religioso zapoteca conocido por sus detallados motivos geométricos. Luego, dirígete a Hierve el Agua, unas impresionantes cascadas petrificadas con pozas naturales. Aquí podrás darte un chapuzón (¡no olvides tu traje de baño!) o simplemente disfrutar de las vistas panorámicas.

Tarde: Teotitlán del Valle y arte textil

Antes de finalizar tu viaje, visita Teotitlán del Valle, un pueblo zapoteco famoso por sus exquisitos tapetes de lana tejidos a mano. Observa a los artesanos locales en sus talleres y apoya su trabajo comprando directamente. Para una experiencia más completa, un tour que incluya Mitla, Hierve el Agua y Teotitlán del Valle es ideal si prefieres la comodidad del transporte y una guía experta.

Consejos para tu itinerario oaxaca 3 días

Madruga: Comienza tus días temprano, especialmente para Monte Albán y Hierve el Agua, para evitar multitudes y el calor.

Comienza tus días temprano, especialmente para Monte Albán y Hierve el Agua, para evitar multitudes y el calor. Alojamiento céntrico: Elige un hotel en el centro de Oaxaca para un acceso rápido a las principales atracciones, mercados y restaurantes. Puedes explorar opciones como Viajero Oaxaca Hostel, NaNa Vida Hotel Oaxaca, Hotel Azul de Oaxaca o el lujoso Quinta Real Oaxaca.

Elige un hotel en el centro de Oaxaca para un acceso rápido a las principales atracciones, mercados y restaurantes. Puedes explorar opciones como Viajero Oaxaca Hostel, NaNa Vida Hotel Oaxaca, Hotel Azul de Oaxaca o el lujoso Quinta Real Oaxaca. Transporte: Si no planeas alquilar un coche, considera reservar tours guiados que incluyan transporte a los sitios fuera de la ciudad.

Si no planeas alquilar un coche, considera reservar tours guiados que incluyan transporte a los sitios fuera de la ciudad. Dinero en efectivo: Lleva pesos mexicanos en efectivo, ya que muchos pequeños vendedores y mercados no aceptan tarjetas.

Lleva pesos mexicanos en efectivo, ya que muchos pequeños vendedores y mercados no aceptan tarjetas. Reserva con anticipación: Especialmente si viajas en temporada alta, asegúrate de reservar tours y alojamientos con antelación. Para vuelos a Oaxaca (Aeropuerto Internacional de Xoxocotlán), utiliza herramientas de comparación para encontrar las mejores ofertas.

Tres días en Oaxaca pueden parecer poco, pero con una buena planificación, este itinerario Oaxaca 3 días te permitirá llevarte una rica impresión de esta ciudad mágica y sus alrededores, dejándote con ganas de volver por más. Para más detalles y opciones de alojamiento, puedes consultar guías de viaje como Voyage Mexique o Your Friend The Nomad.