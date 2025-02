Irina Baeva se casó con Giovanni Medina en Dubái

La actriz Irina Baeva y el empresario Giovanni Medina habrían contraído matrimonio en Dubái, según reveló la periodista María Luisa Valdés en su segmento Tras los Famosos. La noticia ha causado gran revuelo, ya que hasta ahora ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido la información.

La exclusiva sobre la boda en Dubái de Irina Baeva

La periodista María Luisa Valdés dio a conocer la noticia tras recibir una imagen donde aparecen Irina Baeva y Giovanni Medina junto al boxeador Floyd Mayweather Jr. en Dubái. Según su informante, la pareja aprovechó su viaje a los Emiratos Árabes para casarse en una ceremonia privada. Este evento ha sorprendido a muchos, ya que Irina Baeva mantenía una relación con el actor Gabriel Soto, con quien incluso tenía planes de boda. Sin embargo, la actriz y el actor dejaron de mostrarse juntos desde finales de 2023, lo que alimentó rumores de una separación.

Giovanni Medina no desmintió la boda

Tras la difusión de la noticia, Giovanni Medina fue contactado por Valdés, quien le preguntó directamente si se había casado. En lugar de responder con un sí o un no, el empresario evitó confirmar o negar la información, lo que llevó a la periodista a interpretar su reacción como una confirmación indirecta.

“Le pregunté directamente si se casó y empezó a responder otras cosas. No me dijo ni sí ni no, lo que prácticamente me confirmó la noticia”, declaró Valdés en televisión.

Hasta el momento, Irina Baeva no ha hecho comentarios al respecto en sus redes sociales ni en entrevistas, lo que ha aumentado la curiosidad de sus seguidores.

Los rumores del romance entre Baeva y Medina

El supuesto romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina comenzó a sonar en noviembre de 2024, cuando fueron vistos juntos en Las Vegas. En ese momento, el conductor Gustavo Adolfo Infante aseguró que el empresario estaba “muy enamorado” de la actriz. Posteriormente, la pareja fue captada en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Las Vegas y más tarde en un centro nocturno. También han sido vistos en otros eventos, lo que reforzó los rumores de una relación sentimental. Cabe destacar que Giovanni Medina es conocido por su relación con Ninel Conde, con quien tuvo un hijo. Su vida amorosa ha sido tema de interés en los medios de espectáculos, por lo que la noticia de su supuesta boda con Baeva no ha pasado desapercibida.

Conclusión sobre Irina Baeva

A pesar de la falta de una confirmación oficial, los indicios apuntan a que Irina Baeva y Giovanni Medina sí se casaron en Dubái. La imagen filtrada, el silencio de la pareja y la respuesta evasiva de Medina han avivado las especulaciones. Por ahora, queda esperar a que alguno de los dos haga una declaración oficial. Mientras tanto, la noticia sigue generando gran interés en redes sociales y medios de comunicación.

