Infectados, zombies y apocalipsis en la cultura pop

¿Qué tienen en común películas como “28 Days Later”, series como “The Last of Us” o videojuegos como “Dying Light”? Todos exploran uno de los temas más fascinantes, oscuros y persistentes en la cultura pop: los infectados, los zombies y el fin del mundo. Este artículo analiza su evolución, su impacto en el cine, la televisión, los videojuegos y cómo estas criaturas siguen reflejando nuestros mayores temores sociales y humanos en pleno 2025.

El origen: del vudú haitiano al apocalipsis moderno

Aunque hoy relacionamos a los zombis con pandemias y desastres globales, su origen está en las creencias del folclor haitiano, derivadas de las tradiciones africanas de Benín. Según estas creencias, un bokor (hechicero) podía reanimar a los muertos para convertirlos en esclavos sin voluntad. Este concepto migró al mundo occidental como una curiosidad exótica, pero pronto se transformó en algo mucho más simbólico.

Con el tiempo, Hollywood reinterpretó al zombi, alejándose de su origen espiritual para convertirlo en una criatura reanimada por virus, radiación o ciencia corrupta. En este proceso, el zombi dejó de ser una víctima y se convirtió en una amenaza para la humanidad, lo que permitió la expansión del género apocalíptico.

De muertos vivientes a infectados: un cambio narrativo

Uno de los giros más importantes en la narrativa zombi llegó con la película “28 Days Later” (2002), dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland. Esta cinta marcó una ruptura al presentar infectados en lugar de muertos vivientes: personas convertidas en criaturas violentas por un virus, sin perder su corporeidad ni velocidad. El resultado fue una historia mucho más tensa, con elementos realistas que resonaron con un mundo cada vez más preocupado por pandemias globales.

La secuela, “28 Weeks Later” (2007), mostró cómo la humanidad trata de recuperar el control, solo para ser derrotada nuevamente por su arrogancia y errores. Ahora, en 2025, “28 Years Later” llega con una narrativa aún más compleja, en la que el verdadero enemigo podría no ser el virus, sino el miedo colectivo y el autoritarismo emergente.

Cine: más que sustos, una crítica social

Desde “Night of the Living Dead” (1968) de George A. Romero —una crítica directa al racismo y al militarismo—, el cine de zombis ha sido una herramienta para explorar temas sociales profundos. Películas recientes como “Train to Busan” (2016) o “The Night Eats the World” (2018) nos recuerdan que en medio del caos, lo que más nos aterra no son los monstruos, sino las decisiones humanas.

Además, títulos como “Shaun of the Dead” han sabido mezclar el humor con el horror, demostrando que este subgénero tiene la flexibilidad para hablar de muchos temas sin perder vigencia. Incluso películas menores como “White Zombie” (1932) merecen mención, ya que sentaron las bases para todo lo que vendría después.

Series: del terror episódico al drama humano

En la televisión, el fenómeno alcanzó su punto máximo con “The Walking Dead”, que durante más de una década exploró cómo la humanidad sobrevive —o no— al colapso de la civilización. A pesar del desgaste, su legado continúa con spin-offs y nuevos enfoques.

Más reciente, “The Last of Us” (2023) llevó el estándar de calidad aún más lejos. Basada en el exitoso videojuego, la serie elevó el drama zombi al nivel del prestigio televisivo, destacando no tanto por sus infectados, sino por la profundidad emocional de sus personajes.

Producciones como “Kingdom”, una serie surcoreana ambientada en el siglo XVI, y “In the Flesh”, una joya británica poco conocida, muestran que el género puede adaptarse a diferentes culturas, épocas y estilos sin perder su esencia crítica.

Videojuegos: el apocalipsis como experiencia interactiva

El mundo del gaming ha sido fundamental en la consolidación del zombi como figura pop. “Resident Evil”, franquicia que inspiró en parte a Boyle y Garland para crear “Exterminio”, sigue siendo una piedra angular del survival horror.

“The Last of Us”, incluso antes de su adaptación a televisión, ya era una obra maestra por derecho propio, combinando gameplay tenso con narrativa cinematográfica. Otros títulos como “Dying Light”, “Days Gone” o “Left 4 Dead” han sabido aprovechar la interactividad para ofrecer experiencias inmersivas, donde la supervivencia depende directamente de nuestras decisiones.

Estos juegos no solo entretienen; nos obligan a pensar en cuestiones éticas, como el sacrificio, la comunidad y la pérdida.

¿Por qué siguen tan vigentes en 2025?

El auge de los zombis e infectados no es una coincidencia. En un mundo marcado por pandemias, crisis climáticas, polarización política y miedo a la automatización, estos relatos funcionan como espejos de nuestras propias ansiedades.

No es casualidad que en pleno 2025, el género vuelva a tener relevancia con películas como “28 Years Later” o el continuo interés por nuevas adaptaciones de videojuegos postapocalípticos. Nos enfrentamos constantemente a la pregunta: ¿cómo actuaríamos en un mundo donde las reglas desaparecen?

Las obras menos conocidas que debes ver

Además de las grandes franquicias, hay obras que merecen atención:

“The Night Eats the World” : Una exploración íntima de la soledad y el colapso mental en un apocalipsis zombi.

“White Zombie” : Clásico que presenta la raíz espiritual del concepto, con Bela Lugosi como el hechicero bokor.

“In the Flesh” : Serie que plantea la reintegración de zombis medicados en la sociedad, cuestionando quiénes son los verdaderos monstruos.

Estas producciones enriquecen el género al ir más allá del horror superficial.

El zombi como reflejo de la humanidad

Lejos de perder vigencia, los zombis e infectados siguen evolucionando junto con nuestros miedos. Ya no se trata solo de criaturas sedientas de sangre, sino de narrativas complejas que exploran nuestra fragilidad, egoísmo, esperanza y resiliencia.

Desde sus raíces haitianas hasta las superproducciones de Hollywood, este tipo de historias han sabido mantenerse relevantes porque, al final, los verdaderos monstruos no son los zombis… somos nosotros cuando olvidamos nuestra humanidad.

