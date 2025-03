Incendio en club nocturno de Macedonia del Norte deja 59 muertos

El incendio en un club nocturno de Macedonia del Norte ha dejado un saldo devastador de 59 muertos y 155 heridos. La tragedia ocurrió en la ciudad de Kocani durante un concierto de la reconocida banda de hip-hop DNK. Las autoridades han detenido a 15 personas en relación con el siniestro, mientras se investigan posibles irregularidades en el funcionamiento del establecimiento.

Un incendio mortal en Kocani

El siniestro tuvo lugar en la madrugada del domingo, alrededor de las 02:30 hora local, en el club nocturno Pulse, donde aproximadamente 500 personas asistían a un concierto. De acuerdo con las primeras investigaciones, el fuego comenzó cuando chispas de dispositivos pirotécnicos alcanzaron el techo, hecho de un material altamente inflamable. El club, que anteriormente era un almacén de alfombras, funcionaba sin licencia, según el Ministro del Interior, Pance Toskovski. Además, solo contaba con una salida operativa, ya que la puerta trasera estaba bloqueada, lo que agravó la situación cuando el fuego se propagó rápidamente.

Detenidos y sospechas de corrupción

Las autoridades han detenido a 15 personas, mientras investigan posibles actos de corrupción y sobornos que habrían permitido la operación ilegal del establecimiento. Biljana Arsovska, portavoz de la Fiscalía, informó que las inspecciones iniciales revelaron múltiples fallas en el sistema de extinción de incendios y en la iluminación de emergencia. Estas deficiencias fueron determinantes en la magnitud de la tragedia, pues el pánico se apoderó de los asistentes cuando intentaron evacuar el recinto por la única salida disponible.

Testimonios de los sobrevivientes

Marija Taseva, una joven de 20 años que logró escapar, relató el caos vivido dentro del club. “Todo el mundo comenzó a gritar, pero solo había una salida. Me caí y me pisotearon, pero logré salir”, declaró. Su hermana de 25 años, sin embargo, no corrió con la misma suerte y falleció en el incendio. El doctor Vladislav Gruev, especialista en cirugía reconstructiva, explicó que la mayoría de los heridos presentan quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza, cuello y torso. Al menos 18 pacientes se encuentran en estado crítico.

Reacciones y duelo nacional

El gobierno de Macedonia del Norte ha declarado siete días de luto nacional y ha iniciado una sesión de emergencia para esclarecer los hechos. El primer ministro, Hristijan Mickoski, calificó el incidente como “un día difícil y muy triste para el país”. Por su parte, la presidenta Gordana Siljanovska-Davkova expresó su conmoción y solidaridad con las víctimas. “Ningún negocio puede operar sin estándares ni normas. No permitamos que esto vuelva a ocurrir”, manifestó en un comunicado. Líderes europeos, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, han enviado sus condolencias y ofrecido apoyo a los afectados.

Conclusión sobre incendio

El incendio en el club nocturno de Kocani pone en evidencia la falta de regulación y supervisión en lugares de entretenimiento en Macedonia del Norte. La tragedia ha dejado una profunda herida en la nación, y las autoridades enfrentan el reto de garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir. La investigación sigue en curso para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.

Más información aquí