Inauguración de Amor Amar Restaurante de Mar en Querétaro: un nuevo destino gastronómico marino

Con gran entusiasmo y una notable concurrencia, se inauguró ayer en la Calzada de los Arcos el restaurante Amor Amar Restaurante de Mar, un espacio dedicado a los sabores del mar que promete convertirse en referencia para quienes buscan mariscos frescos y una experiencia privilegiada en Querétaro.

Un ambiente pensado al detalle

Ubicado en Calzada de los Arcos 21, Jardines de Querétaro, el restaurante abre sus puertas con una atmósfera que combina elegancia, calidez y detalles náuticos. Desde su decoración hasta la iluminación tenue, cada aspecto fue diseñado para invitar a los comensales a disfrutar sin prisas, en un ambiente que se siente tanto relajado como especial. ￼

La propuesta transmite la esencia de “sentirse como junto al mar”, sin salir de la ciudad, integrando estilo contemporáneo con la frescura del océano.

Cocina con identidad y frescura

La carta de Amor Amar enfatiza mariscos de alta calidad, preparados con sabores auténticos y creatividad. Entre los platillos destacados se encuentran el aguachile verde de camarón, la torre de mariscos tropical, tostadas de ceviche y cocteles de camarón elaborados cuidadosamente para resaltar texturas y frescura. ￼

Los responsables del restaurante expresan su misión así: “una experiencia gastronómica inigualable que fusione la frescura de los mariscos con los sabores auténticos de la cocina mexicana”. ￼

Este enfoque permite que cada visita se convierta en una celebración del sabor, pero también del ambiente y el momento compartido.

Un arranque prometedor

La inauguración reunió a invitados especiales, entusiastas de la gastronomía y medios locales que pudieron constatar en primera persona el servicio, la atmósfera y la cocina de Amor Amar. Esta apertura se posiciona como un paso importante en la escena gastronómica de Querétaro, especialmente para los amantes del marisco que buscan una propuesta diferenciada.

A partir de ahora, el restaurante abre de lunes a domingo, con horarios pensados para adaptarse tanto a comidas como a cenas, y se recomienda realizar reservaciones. ￼

Invitación al público

Invitamos a la comunidad queretana y a los visitantes de la ciudad a vivir la experiencia Amor Amar: disfrutar de un entorno acogedor, saborear mariscos frescos preparados con creatividad y celebrar el buen gusto en compañía. Este nuevo espacio está listo para recibir cenas románticas, celebraciones o incluso reuniones informales con sabor al mar.