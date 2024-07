Aunque su nombre y apariencia puedan sugerir lo contrario, Hello Kitty no es un gato. Este personaje icónico, creado por la empresa japonesa Sanrio en 1974, ha sido descrito oficialmente como una niña pequeña que vive en los suburbios de Londres.

La confusión sobre su identidad se debe en gran parte a su apariencia: orejas triangulares, bigotes y un nombre que se traduce como “Hola, gatita”. Sin embargo, según Jill Koch, vicepresidenta senior de marketing y gestión de Sanrio, Hello Kitty es una niña, no un gato. Esta revelación ha sorprendido a muchos fans, especialmente porque Hello Kitty tiene una mascota llamada Charmmy Kitty, que sí es un gato.

Christine Reijo Yano, una antropóloga que ha estudiado la globalización del personaje, también ha señalado que Hello Kitty nunca ha sido representada caminando en cuatro patas, sino siempre como una criatura bípedo. Además, tiene una familia humana: una madre, un padre y una hermana gemela llamada Mimmy.

La verdadera identidad ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha sido tema de debate entre sus seguidores. A pesar de esta aclaración, el personaje sigue siendo un símbolo cultural importante y una figura querida en todo el mundo. Su historia y diseño continúan capturando la imaginación de personas de todas las edades, demostrando que, gato o no, Hello Kitty tiene un lugar especial en los corazones de muchos.