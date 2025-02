HBO asegura dos temporadas mas de The Last Of Us

Considerando que la primera temporada adaptó los eventos del juego en solo 10 capítulos, muchos ya suponían que una temporada no sería insuficiente para hacerle justicia a The Last of Us Part II. Si bien desde hace meses hemos escuchado reportes sobre más episodios, ahora fue una de las cabecillas de HBO quien ha señalado que este será el caso.

¿Cuántas temporadas tendrá?

En una reciente entrevista con Deadline, Francesca Orsi, ejecutiva de programación superior de HBO, ha señalado que la serie The Last of Us duraría hasta dos temporadas mas si desean rendirle honor al material original que están adaptando. Esto fue lo que comentó al respecto:

“No tenemos un plan completo o definitivo, pero creo que serán cuatro temporadas. No quisiera aún confirmarlo, pero parece que tras esta temporada solo nos quedarán dos temporadas más y se acabó”.

Si bien los directivos aún no están listos para hacer un anuncio oficial, está claro que la idea de dos temporadas más para la serie de es algo que ya muchos están considerando, y seguramente están supervisando todos los contratos necesarios para hacer esto una realidad.

¿Cuándo se estrenara la segunda temporada?

Aunque por el momento no hay una fecha de estreno exacta, se espera que la segunda temporada de la serie esté disponible en Max en algún punto del 2025.

Conclusión

La confirmación de que The Last of Us podría extenderse hasta cuatro temporadas demuestra el compromiso de HBO por hacerle justicia a la historia original. Aunque aún no hay un plan definitivo, la declaración de Francesca Orsi sugiere que la serie tomará el tiempo necesario para desarrollar los eventos de The Last of Us Part II de manera adecuada. Con la segunda temporada prevista para 2025, los fans pueden esperar una adaptación detallada y fiel a la aclamada franquicia.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.