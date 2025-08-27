Guadalajara: curiosidades que hacen única a la sede del Mundial de Futbol

Guadalajara no solo será sede de la Copa Mundial de FIFA 2026, sino el corazón palpitante de una experiencia que mezcla historia, sabor, tradición y una pasión inigualable por el fútbol.

Esta ciudad, considerada la cuna del mariachi y del tequila, se prepara para recibir al mundo con los brazos abiertos, pero también con detalles únicos que la convierten en una sede especial. ¿Sabías que aquí nació el equipo más querido (y odiado) de México? ¿O que puedes ver partidos entre agaves y haciendas?

Aquí te compartimos algunas curiosidades que harán que mires a Guadalajara con otros ojos.

1. El Estadio Akron: fútbol entre campos de agave

El Estadio Akron, casa del Club Deportivo Guadalajara (las famosas Chivas), no solo destaca por su diseño moderno y su césped impecable. Está ubicado en medio de una zona de antiguas tierras agaveras, en Zapopan, donde alguna vez se cultivó el ingrediente principal del tequila. Desde el aire, el contraste entre el estadio y los verdes paisajes de agave ofrece una vista única.

Además, fue sede del primer partido del Mundial Sub-17 en 2011, y hoy se alista para recibir selecciones de talla mundial.

2. Chivas: el único equipo 100% mexicano

Hablar de fútbol en Guadalajara es hablar de las Chivas. Este club es el único en el país que juega exclusivamente con futbolistas mexicanos. Fundado en 1906, ha sido protagonista de clásicos memorables y es un símbolo de identidad nacional.

Durante el Mundial, los fanáticos locales vivirán una mezcla de orgullo y emoción al ver partidos en la casa del equipo más “nacionalista” del país.

3. Tequila, mariachi y fútbol: una triada inolvidable

Guadalajara no solo se siente, también se escucha. El mariachi nació en esta tierra y es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Imagina la escena: extranjeros caminando por el centro histórico, rodeados de música en vivo, con un caballito de tequila en mano, celebrando la victoria de su selección o simplemente disfrutando del ambiente mundialista.

Además, a menos de una hora se encuentra la ciudad de Tequila, donde se pueden recorrer haciendas y destilerías, brindando un giro cultural inolvidable a cualquier visita futbolera.

4. Una ciudad que ya sabe de mundiales

No es la primera vez que Guadalajara recibe una Copa del Mundo. Fue sede en 1970 y 1986, dos torneos legendarios que vieron jugar a figuras como Pelé y Maradona. En esos años, el estadio Jalisco fue epicentro de emociones y aún hoy sigue en pie como una joya del fútbol mexicano.

Esa experiencia previa se siente en el ambiente: hay orgullo, hay historia, y hay preparación.

5. Hospitalidad tapatía: mucho más que folklore

Los habitantes de Guadalajara son conocidos por su calidez. Más allá de la postal turística, lo que realmente conquista a los visitantes es la amabilidad con la que son recibidos. Durante el Mundial 2026, miles de voluntarios y ciudadanos estarán listos para ofrecer ayuda, recomendaciones o simplemente una sonrisa sincera.

Aquí, el fútbol no es solo deporte: es motivo de encuentro, de celebración y de identidad.

El balón rodará… y Guadalajara brillará

Guadalajara tiene todo para convertirse en una de las sedes más memorables del Mundial 2026. Entre sabores, sonidos, historia y emoción, los visitantes descubrirán que esta ciudad ofrece mucho más que buenos partidos: ofrece alma.