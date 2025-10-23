Fractal Coro Sinfóniqro representará a Querétaro en Austria

Las voces de Fractal Coro Sinfóniqro representarán a Querétaro y a México en el Festival Internacional de Música y Coros “Musike Reisen Faszination”, en la ciudad de Viena, Austria, a celebrarse del 6 al 11 de noviembre.

Bajo la dirección de Daisy Anizar Lucio y el pianista Joel de Jesús Estrella Pérez, el coro se presentará el 8 de noviembre en dos recintos emblemáticos de la capital austriaca: Minoritenkirche y Ehrbar Saal, en lo que será una oportunidad única para compartir con el público europeo una muestra del talento, la pasión y calidez que distingue a los intérpretes mexicanos.

De la música sacra a lo popular

A través del repertorio de Fractal Coro Sinfóniqro se recorrerá desde la música sacra hasta lo popular, con obras que evocan espiritualidad, amor y raíces, tales como Ave María, O Bone Jesu, Panis Angelicus, Laudamus Viros Gloriosos, Te quiero, Alfonsina y el mar, Piel Canela, Bésame mucho, La Llorona, Negrita Cucurumbé y La Bamba.

Con esa selección el coro busca entrelazar la tradición coral universal con los colores y emociones de la música mexicana, a través de las y los 27 artistas queretanos que integran Fractal Coro Sinfóniqro con entrega y entusiasmo.

Al Festival Internacional de Música y Coros “Musike Reisen Faszination” asistirán: Daisy Anizar Lucio, Joel de Jesús Estrella Pérez, Juan Leonardo Durán Rangel, Ricardo Rentería Armenta, Ada Lorena Prado Quirarte, María Natalia Herrera Bernal, Miguel Ángel Castañón Banda, José María Morales Moreno, Ruth Ramírez Licona, Lilian Irasema Menchaca Lara, Martín Hernández Montes y Sagrario Alejandra Martínez Bautista.

También Rocío Paniagua Cabrera, Jesús Israel Martínez Molina, Miguel Ángel Pech Cabrera, Bruno Roberto Valderrama López, Emmanuel Aguirre Olvera, Francisco David Mares Espinal, Mariana Torres Arias, Gabriel Cabrera Galván, Christian Tapia Beller, Alberto Rivas Juárez, Linda Angélica Juárez Díaz, Lucía Patricia Rivera Espinosa, Angélica Pérez Sánchez, Alberta Anastacia Rodríguez Morales y Humberto Gamboa Rodríguez.

La participación de Fractal Coro Sinfóniqro representa no sólo un logro artístico, sino también un puente cultural entre Querétaro y Europa, pues el conjunto lleva en sus voces la esencia, emoción, armonía y el orgullo de compartir con el mundo el sonido de lo que es México.