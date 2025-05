Ford aumenta precios de autos hechos en México por aranceles

Ford aumenta en los precios de tres modelos de autos hechos en México, como consecuencia de los aranceles impuestos por Donald Trump. Esta medida se inscribe dentro de la guerra comercial global emprendida por EE.UU. desde abril.

¿Cuáles son los aumentos?

Ford informó a concesionarios que el alza de precios afectará solo a vehículos importados después del 2 de mayo. Los modelos afectados son:

Mustang Mach-E (SUV eléctrico): +$2,000 USD (~$40,000 MXN)

Maverick XLT (camioneta compacta): +$700 USD (~$14,000 MXN)

Bronco Sport Heritage Series: +$600 USD (~$13,000 MXN)

Según el portavoz Said Deep, los aumentos no reflejan el costo total de los aranceles, pero Ford no puede absorber completamente el impacto sin afectar su negocio.

Impacto económico en Ford y el sector

Ford estima que los aranceles de Trump le costarán 2,500 millones de dólares adicionales hasta 2025.

La compañía planea mitigar ese impacto reduciéndolo en 1,000 millones mediante ajustes operativos.

En contraste, General Motors (GM) prevé pérdidas mayores, entre 4,000 y 5,000 millones de dólares, pero espera compensar hasta 30% con medidas internas.

A pesar del impacto, Ford se encuentra en mejor posición que algunos competidores:

El 79% de sus vehículos vendidos en EE.UU. son fabricados localmente, frente al 53% en el caso de GM.

Sin embargo, modelos asequibles como el Maverick y el Bronco Sport dependen de la producción mexicana.

Reacciones del mercado y otros fabricantes

Porsche y Audi evalúan también subir precios si los aranceles persisten.

BMW apuesta a una reducción arancelaria en julio, según sus gestiones diplomáticas.

GM, por ahora, no aplicará aumentos, afirmando que mantiene sus precios estables.

Contexto: Aranceles a productos mexicanos

El gobierno de EE.UU. impuso en marzo un arancel del 25% al acero y aluminio mexicanos, eliminando las exenciones del T-MEC. Esto ha escalado las tensiones comerciales.

Impacto estimado en México:

Más de $20 mil millones de dólares en exportaciones afectadas.

Equivale al 4.7% del total exportado por México y 1.5% del PIB nacional en 2024.

Estados más afectados: Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Puebla y Estado de México.

Industrias clave: Autopartes, electrodomésticos y electrónica.

Según el IMCO, esta medida pone en riesgo cadenas productivas estratégicas y empleos especializados.

El canciller Marcelo Ebrard confirmó que no hubo acuerdo con Washington, ya que los aranceles fueron aplicados de forma general a todos los socios comerciales de EE.UU., lo que elimina cualquier ventaja bajo el T-MEC.

Conclusión

Este escenario refleja un aumento de tensiones económicas entre ambos países y un golpe directo al modelo de manufactura transfronteriza que ha caracterizado al sector automotriz durante décadas.

