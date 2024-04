Final de la FA Cup desde la Ciudad de Manchester

Por segundo año consecutivo la Gran Final de la FA Cup 2023 se jugará en el Derby Manchester en la ciudad de Manchester. La edición 2023-24 llega a su fin y ya conocemos a los rivales que disputarán la final, el Manchester City y Manchester United.

El sábado pasado el equipo comandado por Pep Guardiola, City, se impuso al Chelsea por la mínima en la semifinal de la FA Cup. Mientras el domingo, el Manchester United de Erik Ten Hag, estuvo cerca de ser eliminado por el modesto equipo Coventry City.

De esta forma, los Red Devils se vieron obligados a ir desde los once pasos y de llevarse la victoria ante Coventry City. Pues esta Final dirigida por Guardiola y Ten Hag se enfrentaron en la pasada temporada y los Citizen se llevaron el trofeo con doblete de Ilkay Gündogan.

Ahora bien, en el 2021, el Manchester United no ha podido derrotar al City, por lo que arrebatarle la corona a su vecino rival. Además será un partido complicado para los pupilos de Ten Hag, ya que tomó el cargo del equipo en el 2020.

Para conocer un poco el formato de la FA Cup, será de 90 minutos a partido único y en caso de empate se decidirá tras la prórroga de 30 minutos. Pero en caso de que siga igual se jugará desde el punto penal para conocer al nuevo campeón del torneo que aparte de la Premier League.

Por otra parte, la Final de la FA Cup se disputará el 25 de mayo en el mítico Wembley Stadium, aún se desconoce el horario por confirmar.

Our Finalists are confirmed 🤩@ManCity 🆚 @ManUtd

Who are you backing for #EmiratesFACup glory? 🏆 pic.twitter.com/PLSgfBgwsn

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 21, 2024