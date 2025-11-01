Festival SEJUVE 2025, por la salud mental”, una iniciativa impulsada por la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro (SEJUVE) con el propósito de visibilizar la importancia del bienestar emocional entre la juventud queretana. El evento tuvo lugar en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez a partir de las 14:30 h, y congregó a más de cuatro mil jóvenes de todo el estado. ￼

La tarde inició con la participación del actor Luis Ernesto Franco, quien ofreció una conferencia profundamente personal sobre su trayectoria y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida. Con una charla cercana y honesta, Franco habló sobre la importancia de cuidar la mente, reconocer las emociones y romper con los estigmas que aún rodean a la salud mental.

Su mensaje inspiró a los asistentes a mirar hacia adentro, a entender que pedir ayuda también es un acto de fortaleza, y que el equilibrio emocional es clave para disfrutar plenamente la vida.

Teatro que invita a reflexionar

Posteriormente, el escenario se iluminó con la presencia de Odín Dupeyrón, quien presentó su reconocida obra 22:22. Con su estilo directo, inteligente y lleno de ironía, el actor y escritor reflexionó sobre las decisiones que tomamos día a día, el valor de cada instante y la urgencia de vivir con conciencia.

El público conectó de inmediato con el mensaje: aprender a valorar el presente, disfrutar la vida y cuidar la mente como parte esencial del bienestar integral.

Cierre musical con Reik

El broche de oro llegó con el esperado concierto de Reik, una de las bandas más queridas del pop latino. Entre luces, coros y aplausos, el trío interpretó sus mayores éxitos, generando una atmósfera de unión y alegría que dejó a los asistentes con una sonrisa y una gran dosis de energía positiva.

Más allá de la música, la presentación de Reik reforzó el mensaje central del festival: la salud mental también se cultiva a través de los momentos que nos hacen sentir vivos.

Un compromiso con la juventud

El Festival SEJUVE 2025 por la Salud Mental reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado de Querétaro, a través de SEJUVE, de seguir impulsando espacios donde las y los jóvenes puedan expresarse, aprender, compartir y cuidar de sí mismos.

El evento combinó reflexión, arte y entretenimiento para recordarle a la juventud queretana que cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo, y que la salud mental debe ser un tema visible, abierto y sin prejuicios.

