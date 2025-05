Federica Quijano hospitalizada de urgencia por grave problema

La cantante Federica Quijano, integrante del grupo Kabah, fue hospitalizada de urgencia debido a severos problemas en la columna vertebral que le impiden caminar por sí sola. La artista, que recientemente renunció a su cargo público en Yucatán para enfocarse en su carrera musical, anunció a través de un video en redes sociales que debía someterse a una cirugía programada para el 5 de mayo de 2025, pero esta no se realizó debido a complicaciones con su seguro médico. En su mensaje, Federica expresó su angustia y el temor que siente por este procedimiento, el cual considera delicado. “Tengo mucho miedo”, declaró, mientras pedía comprensión y ayuda para agilizar el trámite que le permita recibir la atención médica que necesita.

El seguro médico retrasa la operación urgente

El procedimiento quirúrgico que necesita Federica Quijano es vital para su movilidad, ya que el dolor y la rigidez en su columna la mantienen prácticamente inmovilizada. Sin embargo, debido a requerimientos administrativos del seguro de gastos médicos, la intervención no ha podido llevarse a cabo. La cantante pidió públicamente que la aseguradora enviara con urgencia a un médico para una segunda valoración, la cual es indispensable para que aprueben la operación. “No puedo caminar, no puedo programar mi dolor, necesito que alguien venga y me valore ya”, dijo con evidente frustración en un video grabado desde su cama de hospital.

Federica continúa en la gira con Kabah pese a su condición

A pesar del fuerte dolor y la situación médica que enfrenta, Federica Quijano continúa comprometida con la gira de Kabah, agrupación que forma parte del 90’s Pop Tour. El grupo ha participado recientemente en eventos de gran escala, como en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y tienen próximas presentaciones programadas en Estados Unidos.

Entre las fechas confirmadas están:

Viernes 20 de junio de 2025: Fresno, California

Sábado 21 de junio de 2025: Inglewood, California

Domingo 22 de junio de 2025: San Diego, California

La cantante ha dejado claro que, aunque está comprometida con su carrera artística, su salud es una prioridad. Por ello, busca resolver el trámite del seguro sin interrumpir del todo sus actividades profesionales.

Conclusión sobre Federica Quijano

El caso de Federica Quijano hospitalizada ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes han mostrado apoyo y empatía a través de mensajes en redes sociales. Su lucha por recibir atención médica oportuna resalta la importancia de la eficiencia en los sistemas de seguros de salud. Mientras tanto, la artista continúa esperando una pronta solución para poder volver a caminar sin dolor y seguir entregándose a su público con la energía que la caracteriza.

