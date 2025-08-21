Fallout temporada 2: Guía de la fecha de estreno y lo que sabemos

La segunda temporada de Fallout en Prime Video ya tiene fecha de estreno confirmada. El primer episodio llegará el martes, 17 de diciembre de 2025, con un nuevo capítulo lanzándose semanalmente hasta el 4 de febrero de 2026. El primer tráiler, lanzado en la Gamescom 2025, confirma que la trama se centrará en la llegada de los protagonistas a la icónica ciudad de New Vegas y la introducción de los temibles Deathclaws. La temporada continuará las historias de Lucy, el Ghoul y Maximus, y explorará más a fondo el pasado de Cooper Howard.

El Yermo Llama de Nuevo: El Caos se Desata en New Vegas

Prepárense para volver al apocalipsis. Después de una primera temporada que se convirtió en un fenómeno global y revitalizó la pasión por el universo de Bethesda, la espera por más noticias de Fallout ha sido casi tan tortuosa como cruzar el yermo a pie. Pero esa espera ha terminado.

Durante la Opening Night Live de la Gamescom 2025, Prime Video soltó la bomba: el primer y alucinante teaser tráiler de la segunda temporada. Acompañados de los showrunners y de los protagonistas Ella Purnell y Aaron Moten, el avance nos ha dado una probada de lo que nos espera, y el destino es claro: New Vegas.

La ciudad del pecado post-nuclear, con sus luces de neón parpadeantes, sus facciones en guerra y sus secretos oscuros, será el epicentro de la nueva temporada. Y sí, por fin, hemos visto a una de las criaturas más aterradoras de la saga hacer su debut: el Deathclaw.

El Primer Tráiler: Desglosando las Pistas

El teaser, aunque breve, está cargado de pistas que nos permiten armar el rompecabezas de lo que se viene.

La Extraña Alianza: Vemos a Lucy (Ella Purnell) y al Ghoul / Cooper Howard (Walton Goggins) viajando juntos, en una tensa y forzada alianza, siguiendo el rastro del padre de Lucy, Hank MacLean (Kyle MacLachlan), quien huyó hacia New Vegas.

Maximus, el Caballero: Por otro lado, vemos a Maximus (Aaron Moten) ya consolidado como un caballero de la Hermandad del Acero, probablemente con una nueva misión que lo llevará también a la ciudad del juego

Mr. House: El tráiler y las imágenes previas confirman que Mr. House , el enigmático gobernante de New Vegas, tendrá un papel fundamental en la trama. Lo vemos a través de flashbacks, en la antigua Las Vegas, junto a su esposa, con el cartel del casino Lucky 38 de fondo.

El Horror Tiene Nombre: Deathclaw: En una de las escenas más celebradas, obtenemos un primer vistazo a la silueta de un Deathclaw (o Sanguinario, como se le conoce en español). La llegada de esta icónica y letal criatura sube el nivel de amenaza a un nuevo extremo.

La Vida en el Refugio 33: La trama también volverá al Refugio 33, para mostrarnos cómo sus habitantes lidian con la impactante revelación sobre su verdadero propósito y la historia del mundo exterior.

Fecha de Estreno y Nuevo Modelo de Lanzamiento

Junto con el tráiler, Amazon confirmó la fecha y, sorprendentemente, un cambio en la estrategia de lanzamiento.

Fecha de estreno del Primer episodio: Martes, 17 de diciembre de 2025.

Modelo de Lanzamiento: A diferencia de la primera temporada, que se lanzó completa en un solo día, la segunda temporada adoptará un modelo de estreno semanal . Se lanzará un nuevo episodio cada martes hasta completar los 8 que componen la temporada. El último episodio estará disponible el 4 de febrero de 2026.

Este cambio, similar al que usan con series como “The Boys”, busca mantener la conversación y el hype en redes sociales durante más tiempo.

¿Qué podemos esperar de la trama en New Vegas?

La llegada a New Vegas abre un universo de posibilidades, basándonos en el lore del aclamado videojuego Fallout: New Vegas.

Guerra de Facciones: La ciudad es un polvorín controlado por tres facciones principales: el autocrático Mr. House , la militarista República de Nueva California (RNC) y la esclavista Legión de César . Es muy probable que nuestros protagonistas se vean atrapados en medio de este conflicto de poder.

El pasado de Cooper Howard: Los flashbacks seguirán siendo una pieza clave . Se explorará más a fondo la vida de Cooper Howard antes de la guerra, su relación con su esposa (quien fue una de las artífices de la Gran Guerra de 2077) y su lenta transformación en el Ghoul.

El Misterio de los Refugios: La segunda temporada deberá ahondar en la conspiración de Vault-Tec y el verdadero propósito de los refugios como experimentos sociales.

Nuevos Fichajes: Macaulay Culkin se une al Yermo

Además del regreso de todo el elenco principal, la segunda temporada contará con nuevas y emocionantes incorporaciones. El fichaje más sorprendente y comentado es el del legendario Macaulay Culkin, aunque su papel se mantiene en el más absoluto de los secretos. ¿Será un aliado, un villano, o quizás la voz de un robot?

Un Éxito que Revitalizó la Saga

No se puede subestimar el impacto de la primera temporada de Fallout. Con más de 100 millones de espectadores, según cifras de Amazon, se convirtió en uno de los mayores éxitos en la historia de Prime Video.

Aclamación de la Crítica y los Fans: La serie fue elogiada por su increíble diseño de producción, su fidelidad al tono de los juegos (una mezcla de humor negro, violencia y drama) y sus brillantes actuaciones, especialmente la de Walton Goggins como el Ghoul.

Un Impulso para los Videojuegos: Tras el estreno, las ventas y el número de jugadores de los videojuegos de Fallout se dispararon, demostrando el poder de una buena adaptación para revitalizar una franquicia.

El equipo creativo, liderado por Jonathan Nolan y Lisa Joy (Westworld), ha demostrado un profundo amor y respeto por el material original, y ya han confirmado que la serie tendrá, al menos, una tercera temporada.

El Apocalipsis Nunca se Vio tan Bien

El primer vistazo a la segunda temporada de Fallout ha cumplido con creces. La promesa de llevarnos a New Vegas, de introducir a los Deathclaws y de profundizar en los misterios del yermo ha disparado las expectativas a la estratosfera.

We got a Full House… take a peek at what’s on hand for Season Two pic.twitter.com/q7cX8RzE7m — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) August 18, 2025

La serie de Prime Video se ha consolidado como el nuevo estándar de oro para las adaptaciones de videojuegos. Con su mezcla de acción brutal, personajes complejos y una construcción de mundo impecable, Fallout ha demostrado que el apocalipsis puede ser no solo aterrador, sino también increíblemente entretenido.

Marquen sus calendarios: el 17 de diciembre, la guerra por el control del Yermo de Mojave comienza. Y una cosa es segura: la guerra, la guerra nunca cambia.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.