Exterminio: Templo de Huesos – guía completa de la nueva película

Se ha lanzado el primer tráiler de “Exterminio: Templo de Huesos” (28 Years Later: The Bone Temple), la secuela directa de “Exterminio: La Evolución”. La película se estrenará en cines el 15 de enero de 2026. La trama continuará la historia de Spike y el Dr. Kelson (Ralph Fiennes), quienes se encontrarán con el sádico grupo de supervivientes conocido como “The Jimmies”, liderado por Jimmy Crystal (Jack O’Connell). La dirección corre a cargo de Nia DaCosta (Candyman), con guion de Alex Garland y producción de Danny Boyle. Se confirma que los infectados ya no son la mayor amenaza, sino la crueldad de los propios humanos.

La Pesadilla no ha Terminado: El Infierno se Desata en el “Templo de Huesos”

Apenas nos estamos recuperando del brutal regreso al universo de “Exterminio”. La primera parte de la nueva trilogía, “Exterminio: La Evolución” (28 Years Later), nos recordó por qué esta saga revolucionó el género de zombis, con su terror visceral y su crudo retrato de la supervivencia. Y cuando todavía resuenan los ecos de esa aclamada película, Sony Pictures ya ha soltado la primera bomba sobre su continuación.

El primer y escalofriante tráiler de “Exterminio: Templo de Huesos” ya está aquí. Y si la primera parte nos mostró un mundo devastado por el virus de la Ira, esta secuela promete sumergirnos en un infierno aún más profundo, uno donde los infectados corriendo a toda velocidad ya no son tu mayor problema. Como dice su ominosa sinopsis: “la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora”.

¿De qué va “Exterminio: Templo de Huesos”?

La película retoma la historia justo donde la dejó “La Evolución”. Seguiremos los pasos de dos de sus personajes clave:

Spike (Alfie Williams): El joven superviviente que al final de la primera película fue “reclutado” por un misterioso y sádico grupo de acróbatas asesinos.

El Dr. Kelson (Ralph Fiennes): El científico que parece haber encontrado una nueva y peligrosa forma de interactuar con los infectados.

La trama se centrará en dos frentes que, inevitablemente, colisionarán:

La Pesadilla de Spike: El joven se encontrará atrapado en el mundo de “The Jimmies” , una especie de secta de supervivientes liderada por el carismático pero brutal Jimmy Crystal (Jack O’Connell) . El tráiler nos los muestra como los verdaderos villanos de la historia , torturando a otros humanos con espeluznantes máscaras. El Experimento del Dr. Kelson: El científico se verá envuelto en una “nueva y sorprendente relación” con los infectados, cuyas consecuencias “podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen. Esto sugiere que la película explorará la posibilidad de una evolución del virus o incluso una forma de comunicación con las criaturas.

Un Nuevo Equipo Creativo para una Nueva Visión del Horror

Mientras que la primera parte de la trilogía marcó el regreso del dúo original, Danny Boyle (director) y Alex Garland (guionista), para esta segunda entrega han decidido pasar la batuta, manteniéndose como productores y escritores, respectivamente.

La silla de director ahora es ocupada por Nia DaCosta, una de las voces más interesantes del cine de terror moderno. DaCosta ya demostró su talento para crear atmósferas opresivas y un horror con conciencia social en el aclamado reboot de “Candyman”. Su visión promete darle a la saga un nuevo enfoque, probablemente más centrado en el terror psicológico y la brutalidad humana.

La Estrategia del Rodaje Simultáneo: Dos Películas por el Precio de una

Una de las razones por las que “Templo de Huesos” llegará tan rápido a los cines (apenas siete meses después de su predecesora) es porque ambas películas se filmaron de manera simultánea. Esta estrategia, popularizada por sagas como “El Señor de los Anillos” o “Avengers: Infinity War / Endgame”, no solo ahorra costos, sino que también garantiza una coherencia narrativa y visual entre las entregas.

El plan de Sony es claro: si estas dos primeras partes son un éxito en taquilla, Danny Boyle regresará para dirigir la tercera y última película de la trilogía.

El Regreso del Héroe Original: Un Cameo de Cillian Murphy

Aunque no aparece en el tráiler, se ha confirmado una de las noticias más esperadas por los fans: Cillian Murphy retomará su papel de Jim, el protagonista de la película original de 2002.

Un Breve Cameo: En “Templo de Huesos”, su aparición será breve, un pequeño guiño para los fans de toda la vida.

Protagonista en la Tercera Parte: Sin embargo, este cameo servirá para preparar el terreno para la tercera película, donde se espera que Jim tenga un papel mucho más importante, cerrando así el ciclo que comenzó hace más de 20 años.

¿Dónde Ponerse al Día con la Saga “Exterminio”?

Si quieres llegar preparado al estreno de “Templo de Huesos”, aquí te decimos dónde puedes ver las películas anteriores:

“28 Días Después” (Exterminio): La puedes encontrar en Universal+.

“28 Semanas Después” (Exterminio 2): Disponible en Netflix y Disney+.

“28 Años Después” (Exterminio: La Evolución): Actualmente disponible para rentar en Amazon Prime Video, y se espera que llegue a Max en septiembre.

El Horror se Vuelve más Humano (y más Cruel)

El primer tráiler de “Exterminio: Templo de Huesos” es una promesa de que lo mejor (o peor, según se vea) está por llegar. Al cambiar el foco de la amenaza de los infectados a la maldad de los propios supervivientes, la saga se adentra en un territorio mucho más oscuro y perturbador, fiel al espíritu de las grandes obras del género post-apocalíptico.

Con Nia DaCosta al mando y un guion de Alex Garland, podemos esperar una película que no solo nos haga saltar del asiento, sino que también nos haga reflexionar sobre la delgada línea que separa la civilización del caos.

La cuenta regresiva ha comenzado. El 15 de enero de 2026, volveremos a un mundo donde correr no es suficiente. Porque esta vez, el verdadero monstruo podría ser el que corre a tu lado.

