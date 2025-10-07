Encuesta Intercensal 2025 ya está en marcha, pronto te visitará el INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio inicio al levantamiento de la Encuesta Intercensal 2025, un proyecto con más de 18 meses de preparación para actualizar la información sociodemográfica del país.

El organismo detalló que la Encuesta Intercensal comenzó el 6 de octubre y finalizará el 14 de noviembre próximo, lapso en el cual 44 mil encuestadores visitarán alrededor de siete millones de viviendas en todo el país “para volver a conocernos y saber cómo vivimos”.

En un comunicado, detalló que los datos se captarán con entrevistas directas mediante dispositivos móviles, autorrespuesta por internet y entrevistas telefónicas.

Puso de manifiesto que los datos de todas las personas son confidenciales y al término de la entrevista, la información se encriptará automáticamente.

Los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 se publicarán en septiembre de 2026.

El objetivo de este ejercicio estadístico es generar estimaciones confiables sobre el volumen, la composición y la distribución de la población, así como de las viviendas particulares habitadas en todo el territorio nacional.

Alcance y metodología

La Encuesta incluirá una muestra de aproximadamente 7 millones de viviendas particulares

habitadas, lo que permitirá obtener información sobre las condiciones de vida de las y

los mexicanos y las características de las viviendas.

Además, será posible hacer estimaciones con desagregación geográfica municipal y para las localidades de 50 mil habitantes y más.

La EIC 2025 se realiza a la mitad del periodo entre los Censos de Población y Vivienda (CPV) de 2020 y 2030.

La encuesta permitirá generar datos actualizados y mantener la continuidad histórica en el análisis sociodemográfico del país.

Algunas viviendas recibirán una carta-invitación para responder el cuestionario por

internet o por teléfono, con las instrucciones para ello.

Quien puede responder el cuestionario es la jefa o el jefe de la vivienda, su cónyuge o

pareja, o alguna persona de 18 años y más que resida en la vivienda y conozca las

características de esta y de sus ocupantes.

Los resultados de la EIC 2025 se difundirán por medio de tabulados, publicaciones y aplicaciones informáticas en el portal del INEGI: www.inegi.org.mx.

Asimismo, los microdatos anonimizados se pondrán a disposición de las

personas usuarias para consulta especializada.