El Buen Fin dejará una derrama económica superior a 200 mdp

El Buen Fin cumple 15 años y según proyecciones del gobierno de México, habrá una derrama económica superior a 200 millones de pesos con la participación de más de 200 mil negocios y empresas.

Video: NMás

El Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, donde los consumidores podrán adquirir diversos productos como son aparatos electrónicos, ropa, viajes, estancias en hoteles, comidas en restaurantes, juguetes, enseres domésticos y mucho más.

Para los consumidores, a partir del 13 de noviembre estará disponible la aplicación Buen Fin 2025, desarrollada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (Concanaco), en la cual podrán consultar las promociones que estarán vigentes.

En tanto, el 5 de diciembre se realizará el tradicional sorteo del SAT para los negocios participantes y para los usuarios que hayan realizado alguna compra durante este periodo a través de medios digitales.

La estrategia gubernamental

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, invitó a los propietarios de comercios participar en El Buen Fin, a fin de impulsar sus ventas durante el fin de semana más dinámico para el mercado doméstico mexicano.

Asimismo, llamó a provechar los premios que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrece a los comercios participantes, con una bolsa de 100 millones de pesos en premios.

El programa

El Programa “El Buen Fin” surge de una iniciativa de colaboración público-privada, con el objetivo de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor.

En El Buen Fin participan por el Sector Público: la Secretaría de Economía como Coordinadora del Programa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Turismo (SECTUR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Por el Sector Privado participan: el Consejo Coordinador Empresarial, A.C. (CCE), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO SERVYTUR).

Asimismo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD), la Asociación de Bancos de México ABM, A.C. (ABM), la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la Asociación Mexicana de Internet, A.C. (AIMX), y la Asociación Mexicana de Venta Online, A.C. (AMVO).