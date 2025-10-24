ECOEMS 2025 define fechas y puntajes para ingresar a la UNAM y el IPN

El Examen ECOEMS 2025 ha llegado, y miles de jóvenes en México se preparan para demostrar sus conocimientos y habilidades. Esta prueba, que reemplaza al tradicional COMIPEMS, será determinante para quienes buscan ingresar a las escuelas de bachillerato de la UNAM y del IPN. Este año, el examen se aplicará de manera en línea, por lo que es imprescindible familiarizarse con la plataforma, descargar el navegador seguro y realizar simulacros previos.

Fechas Clave del ECOEMS 2025

El examen se llevará a cabo durante dos fines de semana consecutivos:

Primer fin de semana: viernes 13 a domingo 15 de junio de 2025 Segundo fin de semana: viernes 20 a domingo 22 de junio de 2025

Estos días serán cruciales para definir el futuro académico de miles de aspirantes, por lo que la preparación estratégica es fundamental.

Estructura del Examen de Admisión UNAM-IPN

El ECOEMS 2025 consta de 128 preguntas divididas en dos bloques principales:

32 preguntas de habilidades básicas, enfocadas en razonamiento verbal y matemático.

96 preguntas de conocimientos específicos, distribuidas en ocho materias:

Materias y número de preguntas:

Español: 12 preguntas Matemáticas: 12 preguntas Biología: 12 preguntas Física: 12 preguntas Química: 12 preguntas Historia: 12 preguntas Geografía: 12 preguntas Formación cívica y ética: 12 preguntas

Conocer esta estructura permite a los estudiantes planificar su tiempo y enfocarse en las áreas más relevantes para obtener un puntaje competitivo.

Prepa 4: ¿Cuántos Aciertos Necesitas para Ingresar ECOEMS 2025?

Para ingresar a las Escuelas Nacionales Preparatorias (ENP) de la UNAM, los puntajes mínimos suelen ser elevados, entre 94 y 110 aciertos. La Prepa 4 “Vidal Castañeda y Nájera” destaca por tener uno de los puntajes de corte más accesibles:

Puntaje mínimo histórico 2024: 94 aciertos

Ubicación: Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Estos puntajes son una referencia histórica y podrían variar con el ECOEMS 2025, por lo que siempre se recomienda apuntar a superar los 100 aciertos para asegurar un lugar.

Comparativa de Puntajes Mínimos ENP

Los puntajes solicitados por algunas de las preparatorias más demandadas (datos de 2024) son:

Prepa 6 “Antonio Caso”: 110 aciertos Prepa 9 “Pedro de Alba”: 107 aciertos Prepa 2 “Erasmo Castellanos Quinto”: 106 aciertos Prepa 5 “José Vasconcelos”: 103 aciertos Prepa 3 “Justo Sierra”: 102 aciertos Prepa 1 “Gabino Barreda”: 100 aciertos Prepa 7 “Ezequiel A. Chávez”: 98 aciertos Prepa 8 “Miguel E. Schulz”: 96 aciertos Prepa 4 “Vidal Castañeda y Nájera”: 94 aciertos

Como se observa, Prepa 6 y Prepa 9 son las más competitivas, por lo que prepararse con tiempo es la clave para el éxito.

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH)

El CCH también representa una excelente opción para los aspirantes que buscan un ingreso más accesible:

CCH Sur: 94 aciertos CCH Oriente: 93 aciertos CCH Vallejo: 92 aciertos CCH Azcapotzalco: 89 aciertos CCH Naucalpan: 84 aciertos

Aunque los puntajes son menores que en las ENP, la preparación continua y consistente sigue siendo esencial para asegurar un lugar.

Estrategia para Garantizar el Éxito en ECOEMS 2025

Para aspirantes a la Prepa 4 o cualquier otra ENP/CCH, la recomendación es clara:

Realizar simulacros en línea para familiarizarse con la plataforma del ECOEMS 2025. Estudiar de manera estratégica, priorizando materias con menor dominio. Buscar siempre superar el puntaje mínimo histórico para aumentar las probabilidades de asignación. Mantener la calma y administrar correctamente el tiempo durante el examen.

Con disciplina y preparación, los estudiantes pueden alcanzar los objetivos académicos deseados y asegurar un lugar en los mejores bachilleratos del país.