¡Cuidado con esta versión de WhatsApp en Windows!

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular del mundo, ha lanzado una actualización urgente para su versión de escritorio en Windows, luego de descubrirse una grave vulnerabilidad de seguridad que ponía en riesgo a millones de usuarios.

¿Qué sucedió?

La falla de seguridad, catalogada como CVE-2025-30401, permitía que ciberatacantes enviaran archivos maliciosos disfrazados de imágenes o documentos comunes, como PDFs o fotos. Una vez que el usuario abría alguno de estos archivos, se ejecutaba un código malicioso sin su consentimiento, lo cual podía dar lugar a:

Robo de información personal

Instalación de spyware o malware

Acceso a datos bancarios o contraseñas

Este problema fue reportado por un investigador independiente dentro del programa de recompensas por errores de Meta (empresa matriz de WhatsApp), y ya fue solucionado en la versión más reciente de la aplicación.

¿Qué hacer para protegerte?

WhatsApp ha lanzado la versión 2.2450.6 (o superior) para Windows, que corrige esta vulnerabilidad. Para asegurarte de estar protegido, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp para Windows Ve al menú de “Configuraciones” Dirígete a “Ayuda” y luego a “Acerca de” Verifica que tengas la versión 2.2450.6 o superior

Si no la tienes, actualiza inmediatamente desde la Microsoft Store o descarga la última versión desde el sitio oficial de WhatsApp

Recomendaciones adicionales

No abras archivos de contactos desconocidos, aunque parezcan inofensivos.

Desconfía de mensajes que aparenten ser de bancos u organismos oficiales y que te pidan hacer algo urgente o descargar algo.

Evita hacer clic en enlaces sospechosos y bloquea cualquier contacto que parezca sospechoso.

Si tienes dudas sobre la veracidad de un mensaje, contacta directamente a la entidad que dice enviarlo.

Conclusión

WhatsApp sigue siendo una herramienta útil, pero como toda tecnología, aparte de que no es perfecta, no está exenta de riesgos. La mejor defensa es estar informado de las actualizaciones o nuevos riesgos que podrían suceder y cómo evitarlos para no ser hackeados y mantener siempre tus aplicaciones actualizadas.

