Concurso Nacional del Sarape, Colón se declara listo

El municipio de Colón se declaró listo para la sexta edición del Concurso Nacional del Sarape, que se llevará a cabo el 14, 15 y 16 de noviembre en la Plaza Soriano.

El Concurso Nacional del Sarape es un evento que reunirá a artesanos de todo el país para celebrar la riqueza cultural y artística que tiene México.

Trabajo interinstitucional

Este evento nacional está organizado por el municipio de Colón, que administra Gaspar Trueba Moncada, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) y el Gobierno del Estado de Querétaro.

En conjunto, esas instituciones buscan incentivar la creación y producción de obras textiles que reflejen la identidad cultural y artística de México.

“El sarape es un símbolo de identidad cultural para Colón y sus alrededores, reconocido por sus diseños únicos, colores vibrantes y técnicas de tejido que han pasado de generación en generación”, destacó el director de Turismo Municipal, Leonardo Vargas Reséndiz.

Identidad cultural

Durante este concurso se exhibirán más de 50 piezas artesanales de diferentes estados del país, como Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Zacatecas y Querétaro, entre otros.

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas y culturales, en un ambiente 100 por ciento familiar y con acceso gratuito.

El Concurso Nacional del Sarape es un espacio de encuentro entre creadores, promotores culturales y la comunidad en general, fomentando el orgullo local y el turismo cultural”, agregó el funcionario.

Este evento, que contará con 20 artesanos locales en ramas textil, lapidaria, cerámica, deshilados, entre otros; no solo busca preservar las tradiciones y técnicas artesanales, sino también promover su comercialización y posicionamiento en un contexto nacional e internacional.

Además, se espera que el evento genere una derrama económica importante para la región, beneficiando a los artesanos y a los negocios locales.

El sexto Concurso Nacional del Sarape es una oportunidad para que las nuevas generaciones se conecten con la riqueza cultural de México y se inspiren a preservar y reinventar esta tradición.