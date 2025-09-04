¿Cómo murió Rigo Tovar? La trágica historia que apagó al ídolo

Rigo Tovar murió el 27 de marzo de 2005, a los 58 años, por un paro cardiorrespiratorio. Pero esa fue solo la causa final. Detrás, había una lucha de años contra varias enfermedades que se lo fueron acabando: la retinitis pigmentosa, que lo dejó ciego; el vitíligo, que le afectó la piel; y la diabetes, que al final le fregó los riñones. La ceguera, sobre todo, lo hundió en una depresión muy fuerte.

El Ídolo que se Apagó en Silencio

Hay artistas que son tan grandes, tan luminosos, que es difícil imaginar que alguna vez puedan apagarse. Rigo Tovar fue uno de ellos. Con su melena larga, sus lentes oscuros y su estilo inconfundible que fusionaba la cumbia, el rock y la balada, “El Ídolo de las Multitudes” fue mucho más que un cantante; fue un fenómeno social.

Nacido en Matamoros, Tamaulipas, Rigoberto Tovar García se convirtió en el soundtrack de toda una generación. Su grito de “¡Rigo es Amor!” resonaba en cada rincón de México y más allá. Llenó estadios, rompió récords de asistencia —llegando a juntar a 400,000 personas en un solo concierto en Monterrey— y creó un vínculo con el pueblo que pocos artistas han logrado.

Pero detrás de los reflectores, los discos de oro y la adoración de las masas, Rigo libró una batalla personal, silenciosa y devastadora. Una batalla contra una enfermedad que, poco a poco, le fue robando su bien más preciado después de la voz: la vista.

La Sombra que le Apagó la Luz: La Retinitis Pigmentosa

En la cima de su carrera, cuando todo parecía ir viento en popa, Rigo Tovar comenzó a experimentar los primeros síntomas de una enfermedad cruel: la retinitis pigmentosa.

¿Qué es la Retinitis Pigmentosa? Es una enfermedad ocular hereditaria y degenerativa que ataca la retina , la capa de tejido sensible a la luz en la parte posterior del ojo. La retina es la encargada de convertir las imágenes que vemos en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. Cuando la retina se daña, la visión se va perdiendo de forma progresiva e irreversible.

Los Síntomas: La enfermedad no llega de golpe. Comienza de forma sutil. El primer síntoma suele ser la “ceguera nocturna”, una gran dificultad para ver en ambientes con poca luz. Luego, se va perdiendo la visión periférica (lateral), creando una especie de “visión de túnel”. En sus etapas finales, puede llevar a la ceguera total.

Para un artista como Rigo, cuya conexión con el público en el escenario era fundamental, la pérdida gradual de la visión fue un golpe devastador. Lo que comenzó como simples molestias visuales se convirtió en una sombra que fue oscureciendo su mundo.

La Lucha Desesperada por una Cura

Rigo no se rindió fácilmente. Invirtió gran parte de su fortuna en buscar una solución. Viajó por el mundo, consultó a los mejores especialistas y se sometió a múltiples tratamientos y cirugías. Sin embargo, en esa época, la retinitis pigmentosa era, y en gran medida sigue siendo, una condición sin cura.

Ningún tratamiento funcionó. Su visión continuó deteriorándose hasta que, finalmente, perdió la vista por completo.

El Impacto Emocional: La Depresión del Ídolo

La ceguera lo sumió en una profunda depresión. El hombre que había electrizado a multitudes con su energía y su baile ahora se sentía atrapado en un mundo de oscuridad. La enfermedad no solo le quitó la vista; le arrebató la confianza, la independencia y, en gran medida, la alegría de vivir.

Esta depresión, combinada con el avance de otras dos enfermedades que padecía —vitíligo, que despigmentaba su piel, y diabetes—, marcó el inicio de un lento y doloroso declive. Se alejó de los escenarios, de la vida pública y se recluyó en su mundo interior.

Los Últimos Días: Una Batalla Final

Después de casi una década alejado de los reflectores, en marzo de 2005, la salud de Rigo Tovar colapsó. La diabetes le había provocado una insuficiencia renal grave, y tuvo que ser hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México.

Durante 15 días, los médicos lucharon por estabilizarlo. El 22 de marzo fue dado de alta, y por un momento, pareció que el ídolo podría librar una batalla más. Pero su cuerpo, desgastado por años de enfermedad, ya no pudo más.

El domingo 27 de marzo de 2005, en su casa de la Ciudad de México, Rigoberto Tovar García sufrió un paro cardiorrespiratorio. El corazón del hombre que había hecho vibrar a millones, finalmente, se detuvo. Tenía 58 años.

El Último Deseo: Un Adiós en el Mar de su Infancia

Rigo Tovar planeó su despedida con la misma originalidad que caracterizó su música. Siguiendo su última voluntad, sus restos fueron incinerados. Pero sus cenizas no reposarían en un nicho. Emprendieron una última gira, un recorrido por varias partes del país que lo habían aclamado, para que sus fans pudieran despedirse de él.

El viaje terminó donde todo empezó: en su amado Matamoros. Allí, en la playa que lo vio crecer, sus cenizas se esparcieron en el mar.

El Legado Inmortal de Rigo

Aunque la enfermedad le robó la vista y, eventualmente, la vida, nunca pudo apagar su música. El legado de Rigo Tovar es inmenso. Rigo fue un pionero. Se atrevió a mezclar géneros que nadie se atrevía, y con su música unió a ricos y pobres en la misma pista de baile. Hoy, aunque ya no esté, canciones como “Mi Matamoros Querido”, “El Sirenito” o “Lamento de Amor” siguen sonando en todas las fiestas, en las radios y en el corazón de un pueblo que nunca lo olvidó.

La historia de cómo murió Rigo Tovar es triste, sí. Es una de dolor y enfermedad. Pero también es una historia de fortaleza. Porque a pesar de toda la oscuridad que vivió en sus últimos años, su música sigue siendo pura luz y alegría. Y ese, quizás, es el mayor triunfo del Ídolo de las Multitudes. Porque como él mismo cantaba, Rigo es, y siempre será, amor.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.