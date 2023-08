Welcome Home ARG ¿Cómo jugarlo?

“Welcome Home ARG” está cautivando a miles de cibernautas con este escalofriante juego de realidad alternativa basado en un espectáculo de marionetas ficticio de la década de 1970, el cual se ha echo muy popular en redes y grupos un tanto misteriosos. Pero, ¿cómo se juega esta peculiar y espeluznante rareza? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el sitio web que te permitirá experimentar la historia de Wally Darling, Eddie Dear y los demás bizarros y llamativos personajes.

Puedes jugar al “Welcome Home ARG” visitando su sitio web oficial que te dejaremos a continuación:

https://www.clownillustration.com/welcomehomeyou

Dado que se trata de una actividad de realidad alternativa, no es un juego en el sentido tradicional, lo que significa que principalmente implica interactuar para desentrañar su extraña historia.

Se recomienda comenzar con la página “Acerca de nosotros”, que describirá exactamente qué es “Welcome Home” y proporcionará algunas pistas de que no todo es lo que parece.

Como se revela en esta página, el sitio web forma parte del “Proyecto de Restauración de Welcome Home”, dedicado a “compilar, restaurar y archivar los pocos restos de Welcome Home que se han descubierto”. El Proyecto de Restauración opera de manera anónima y pronto comprenderás mas acerca del espectáculo de marionetas.

“Welcome Home” fue creado por el artista Clown Illustration en 2022, ganando considerable relevancia después de ser discutido por diversos creadores de contenido populares.

El artista continuamente comparte diseños de la historia a través de sus cuenta de Twitter, perdón, de su cuenta de X.

