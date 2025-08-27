“Chepe” suspende encuentro en solidaridad con población afectada por lluvias

El presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero, no hará Encuentro Ciudadano con motivo del Primer Informe de Actividades, como una muestra de compromiso con las familias que fueron afectadas por las recientes lluvias.

Por lo anterior, solo se llevará a cabo la Sesión Solemne de Cabildo el próximo 13 de septiembre.

Apoyo a ciudadanos

“Chepe” Guerrero detalló que los recursos que estaban destinados para el Encuentro Ciudadano serán redireccionados al apoyo a las familias cuyas viviendas se vieron afectadas por las lluvias.

Además, se reorganizará el presupuesto para la realización de obras públicas que ayuden a prevenir inundaciones y la atención de emergencias por efecto de las precipitaciones pluviales.

“El objetivo central es claro: destinar cada peso de manera responsable, transparente y eficiente, para lo que realmente importa: proteger a las familias de Corregidora y atender cualquier situación de riesgo”, dijo el alcalde.

“Por eso, se han acordado tres líneas de acción: reforzar medidas de austeridad en todas las áreas del gobierno municipal; identificar espacios de ahorro en el gasto corriente, evitando cualquier gasto

que no sea prioritario, y redirigir los recursos hacia proyectos urgentes y de mayor beneficio social, que fortalezcan la seguridad, la prevención y la atención a la ciudadanía.

“Chepe” Guerrero recordó que es momento de estar unidos y demostrar que la solidaridad es uno de los valores que representan a las y los corregidorenses, a pesar de las adversidades que se puedan presentar.

Saldo de lluvias

Cabe recordar que el fin de semana cayó una histórica lluvia en la zona metropolitana de Querétaro, que dejó un saldo de tres personas fallecidas y cuantiosos daños materiales.

El pronóstico para los próximos días es que continúen las lluvias en la zona metropolitana de Querétaro, por lo que las autoridades toman decisiones para evitar riesgos a la población.