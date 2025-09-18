Capibara como mascota: ¿Es legal y factible tener a este roedor gigante en casa?

El carisma de los capibaras ha conquistado las redes sociales, convirtiéndolos en estrellas virales, figuras de memes y hasta personajes de películas. Su apariencia dócil y su naturaleza apacible han despertado en muchos la curiosidad de tener un capibara mascota México. Pero, ¿es realmente legal y viable adoptar a uno de estos roedores gigantes en casa? La respuesta es compleja y va más allá de un simple permiso.

¿Es legal tener un capibara como mascota en méxico? el rol de semarnat

En México, los capibaras son considerados animales exóticos. Esto significa que su tenencia no es ilegal, pero está estrictamente regulada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Para adquirir un capibara mascota México de manera legal, es indispensable tramitar un permiso especial. Este proceso busca asegurar que el animal no provenga del tráfico ilegal de fauna silvestre y que reciba las condiciones adecuadas para su bienestar.

Los requisitos para obtener este permiso incluyen identificación oficial, comprobante de domicilio, documentación que acredite la procedencia legal del animal (de criaderos autorizados, no de su hábitat natural), la cartilla médica del capibara, y una carta compromiso firmada por el solicitante asumiendo la responsabilidad de su cuidado. El trámite ante SEMARNAT es gratuito, pero los costos asociados a la adquisición y el mantenimiento son considerables.

El precio de un capibara y los gastos ocultos de su manutención

El precio de un capibara en México en criaderos autorizados oscila entre $20,000 y $40,000 pesos por ejemplar. Si se opta por importar un animal, el costo puede ascender a entre $1,000 y $2,000 dólares (aproximadamente entre $18,000 y $36,000 pesos mexicanos), a lo que se suman gastos de transporte, trámites aduaneros y certificaciones sanitarias.

Sin embargo, la inversión inicial es solo la punta del iceberg. Los verdaderos desafíos y costos se presentan en la manutención:

Hábitat adecuado: Los capibaras son animales semiacuáticos. Necesitan un área enorme con acceso constante a un cuerpo de agua (estanque o piscina) para nadar y refrescarse, fundamental para su salud. Un espacio pequeño o sin agua les causará estrés y problemas cutáneos.

Riesgos y ética: ¿por qué los expertos no lo recomiendan?

Expertos como Adriana Celada, bióloga y consultora de Animal Heroes, advierten que, aunque legal en teoría, el proceso de adquirir un capibara mascota México no garantiza el bienestar del animal. La alta demanda y el elevado costo fomentan el tráfico ilegal de animales, uno de los delitos más rentables del país. Además, un capibara, como cualquier animal silvestre, puede ser agresivo en ciertas situaciones (se han viralizado videos de ataques), a diferencia de perros o gatos, que llevan miles de años de domesticación.

Otro riesgo considerable es el abandono. Si un capibara se vuelve muy grande, costoso o difícil de manejar, puede ser liberado en un ambiente ajeno. Esto lo convierte en una especie invasora, capaz de desplazar a especies nativas, competir por recursos y dañar el ecosistema. Ejemplos como las tortugas liberadas en Chapultepec demuestran el impacto negativo del descuido humano.

En conclusión, aunque la idea de tener un capibara mascota México es atractiva, la realidad de las responsabilidades, los costos y las necesidades específicas de estos animales supera con creces lo que la mayoría puede ofrecer. Lo más sensato y ético es seguir admirando a estos adorables roedores gigantes en documentales, áreas naturales o zoológicos, contribuyendo a su conservación en su verdadero hogar: los pantanos y ríos de América del Sur. Para más información, puedes consultar artículos como los de Milenio o El Mundo.