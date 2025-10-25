Calle Plateros revive su historia en el corazón de la Ciudad de México

Caminar por la calle Plateros, hoy conocida como Francisco I. Madero, es recorrer siglos de historia en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. Entre artistas callejeros, vendedores ambulantes y turistas que buscan una fotografía frente a la Torre Latinoamericana, pocos imaginan que bajo sus pasos se encuentra una de las zonas más antiguas y simbólicas del país: el corazón del antiguo oficio de la platería novohispana.

El origen de la calle Plateros

Antes de ser la transitada vía peatonal que conocemos, la calle Plateros fue el hogar de los orfebres más destacados de la Nueva España. Aquí, los artesanos trabajaban el oro y la plata con fuego, martillos y crisoles, llenando el aire con el tintinear metálico que daba identidad al lugar. Durante el periodo colonial, el Virrey Enríquez ordenó en 1580 que todos los plateros se concentraran en esta calle —entonces llamada San Francisco— para facilitar el control de los metales preciosos y garantizar el pago del llamado quinto real al Rey de España. Fue así como surgió el nombre de Los Plateros, un título que todavía perdura en la memoria de los capitalinos.

La calle Plateros y su esplendor virreinal

Durante los siglos XVII y XVIII, la calle de Los Plateros alcanzó su máximo auge. Los talleres producían joyas, cálices, custodias y obras de arte destinadas a templos, virreyes y familias acaudaladas. En esa época, solo españoles y criollos podían ejercer el oficio, según lo establecido en las Reales Cédulas conservadas en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, las viudas y monjas tenían permitido hilar oro y plata para su sustento, lo que convirtió a este trabajo en una actividad noble y respetada. El escritor Rafael Heliodoro Valle describió en 1923 el ambiente de aquella época como un “alborozo en los crisoles y un tintinear en los martillos”, evocando la vitalidad del oficio que dio nombre a esta emblemática calle.

Antecedentes prehispánicos del arte de los plateros

El arte de los plateros no nació con la colonia. Desde la época prehispánica, los pueblos originarios ya dominaban la fundición y el diseño de metales preciosos. En su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo relató que en Azcapotzalco existían talleres dedicados exclusivamente a labrar oro y plata para Moctezuma, razón por la cual los conquistadores llamaron a ese lugar el pueblo de los plateros. Los artesanos prehispánicos, conocidos como teocuitlapizque, fabricaban narigueras, orejeras y ornamentos ceremoniales. Sus diseños eran obra de los tlacuilos, artistas que plasmaban símbolos sagrados en láminas de papel amate, antecedente de los códices que hoy admiramos en museos.

La calle Plateros en la época moderna

Con el paso del tiempo, el oficio de los plateros fue transformándose. En el siglo XX, la calle —ya llamada Francisco I. Madero— se convirtió en un punto comercial de alto tránsito. Aún así, el eco del metal trabajado seguía presente en los centros joyeros, donde los artesanos reparaban, grababan y vendían sus piezas. El joyero Jaime Dávalos, con más de 20 años de experiencia, señala que la joyería artesanal está en peligro de desaparecer:

“La joyería es un arte, pero el 99% de las piezas ya son hechas por máquinas o importadas. Quedan muy pocos joyeros capaces de crear piezas complejas.”

Por su parte, Humberto Salgado, con tres décadas en el oficio, menciona que la fabricación se ha desplazado a estados como Taxco, Iguala, Guadalajara y Michoacán, donde el espacio permite trabajar con maquinaria pesada. En la capital, la calle Plateros ha pasado de ser cuna de artesanos a refugio de locales de venta y reparación. Hoy, quienes caminan por la calle Plateros en el Centro Histórico difícilmente imaginan su pasado glorioso. Sin embargo, cada edificio conserva parte de su esencia: desde la Casa de los Azulejos hasta el Templo de San Francisco, testigos de siglos de tradición y cambio.

Las palabras de Dávalos resumen el sentir de muchos:

“A los arrendadores les conviene rentar a grandes cadenas, y ahí empieza el olvido de este arte milenario.”

La calle Plateros no solo representa la historia de la orfebrería mexicana, sino también el reflejo de una ciudad que evoluciona constantemente, donde la modernidad convive con los rastros de un pasado brillante.

Calle Plateros

La calle Plateros es mucho más que un punto turístico; es un testimonio vivo del patrimonio cultural de México. De los teocuitlapizque prehispánicos a los joyeros contemporáneos, su historia encierra siglos de arte, trabajo y tradición. Caminar por Madero —la antigua calle de Los Plateros— es escuchar el eco de los martillos que alguna vez moldearon el oro de los dioses y recordar que, aunque cambien los tiempos, el brillo de la historia sigue intacto.