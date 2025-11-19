Descubre la Mejor Cafetería de CDMX para Esta Navidad

El inicio de diciembre transforma a la Ciudad de México en un escenario lleno de luces, villancicos y rincones temáticos que buscan contagiar el espíritu festivo. Entre ellos, las cafeterías han encontrado una forma encantadora de atraer a quienes disfrutan de un buen café acompañado de atmósferas cálidas y decoraciones especiales. En esta guía te presentamos una ruta cuidadosamente seleccionada, ideal para fotos, convivencia y momentos reconfortantes durante la temporada navideña.

Las mejores cafeterías navideñas en CDMX

1. Madre Café – Roma Norte

Madre Café es una de las cafeterías que más se esmera en su concepto navideño. Cada diciembre colocan cascanueces gigantes, iluminan el acceso y presentan bebidas especiales como lattes especiados y carajillos con toques invernales. Su terraza se vuelve un punto perfecto para quienes buscan un ambiente elegante, cálido y con sazón de temporada.

2. M+ Coffee Shop – Centro / Roma

Esta cafetería destaca por sus bebidas limitadas de fin de año y su ambiente acogedor decorado con luces, follaje y pequeños detalles inspirados en la temporada. Los visitantes pueden encontrar chocolates calientes, postres temáticos y espacios ideales para quienes disfrutan trabajar o leer durante la época navideña.

3. Selfie Café – Juárez

Considerado uno de los spots más fotografiables de la ciudad, Selfie Café se transforma en toda una villa navideña. Es una de las cafeterías temáticas más llamativas gracias a su decoración pensada para que cada rincón sea una oportunidad para tomar fotos. Ofrecen malteadas, cafés fríos y bebidas dulces que complementan la experiencia visual.

4. Flora Caffé – Narvarte Poniente

Flora Caffé es un refugio invernal donde la decoración navideña se entrelaza con su estilo floral característico. Es ideal para quienes buscan un ambiente tranquilo, con bebidas artesanales y postres que incluyen galletas de jengibre, panes recién horneados y opciones visualmente llamativas.

5. Petit Gateau Café – Roma y Del Valle

Este pequeño paraíso pastelero ofrece una carta invernal con lattes especiados, pancakes de jengibre y postres inspirados en sabores clásicos de la temporada. Es una de las cafeterías predilectas para terminar la ruta gracias a su ambiente íntimo y sus opciones perfectas para cerrar la tarde con un toque dulce.

Ruta recomendada para disfrutar la experiencia completa en Navidad

Primer punto: Selfie Café

Ideal para iniciar con un entorno que te coloca de inmediato en mood navideño. Su decoración estilo villa es el primer golpe visual festivo que necesitas.

Segundo punto: Madre Café o M+ Coffee Shop

Ambas están relativamente cerca y ofrecen atmósferas cómodas para probar bebidas especiales y seguir con el recorrido.

Si buscas algo más sofisticado, elige Madre Café; si prefieres algo más casual y tranquilo, M+ es la opción.

Tercer punto: Flora Caffé

Perfecta para una pausa más larga, lectura ligera o simplemente disfrutar la tarde mientras pruebas alguno de sus postres de temporada.

Última parada: Petit Gateau Café

La parada final perfecta para cerrar la ruta con algo dulce. Su selección de postres invernales es uno de sus puntos más fuertes.

Consejos para aprovechar mejor la ruta navideña

Ve con tiempo, algunas de estas cafeterías suelen llenarse rápidamente durante diciembre.

Revisa horarios y considera reservar en Madre Café, especialmente en fines de semana.

Lleva batería extra, porque seguramente querrás tomar muchas fotos.

Presupuesto: las bebidas y postres de temporada suelen tener precio especial.

Transporte: caminar entre los puntos es posible en varios tramos, pero algunas distancias conviene cubrirlas en taxi o transporte público.

Cafeterías navideñas en ciudad de México

Las cafeterías se han convertido en una parte esencial de la experiencia navideña en CDMX. Sus decoraciones, bebidas estacionales y atmósferas temáticas hacen que diciembre se viva con más magia que nunca.

Si quieres disfrutar la ciudad de una manera diferente, esta ruta es perfecta para quienes buscan un plan relajado, visualmente atractivo y lleno de sabor.