Bunbury y los celulares en conciertos: ¿Es Yondr la solución?

El incidente de Enrique Bunbury, quien interrumpió su concierto en Quito para reclamar a un fan que grababa sin parar, es el síntoma de un problema mayor: el uso excesivo de celulares en eventos en vivo. Artistas y promotores están buscando soluciones para recuperar la conexión con el público, y la más popular es Yondr, un sistema de bolsas con cierre magnético que inutiliza el teléfono durante el show, obligando al espectador a vivir la experiencia sin la distracción de la pantalla.

El rock tiene momentos de catarsis, de furia, de conexión visceral. Pero pocas veces esa energía se dirige desde el escenario hacia una sola persona en la primera fila. Eso fue exactamente lo que pasó durante un concierto de Enrique Bunbury en Quito, Ecuador. El exlíder de Héroes del Silencio, en plena gira Huracán Ambulante, no aguantó más. Detuvo la música, señaló a un espectador y, con una mezcla de frustración y sinceridad, le espetó:

“Ustedes dejan de participar por el hecho de tener un teléfono. Incomodan y hacen que el concierto sea peor”.

La ironía, por supuesto, es que este momento fue capturado por decenas de otros celulares y se viralizó en cuestión de horas. El reclamo de Bunbury no es nuevo, pero su explosión pública tocó una fibra sensible y reabrió un debate que lleva años latente en la industria musical: ¿se han convertido los celulares en el enemigo número uno de la experiencia en vivo?

Lo que le pasó a Bunbury no es un caso aislado; es la punta del iceberg. Artistas de todos los géneros y generaciones han manifestado su hartazgo. Desde leyendas como Bob Dylan y Robert Fripp de King Crimson, hasta estrellas contemporáneas como Adele o bandas de rock alternativo como Jack White, Arctic Monkeys y Tool. Más recientemente, el grupo sueco Ghost se sumó a la lista.

Todos ellos han llegado a la misma conclusión: para proteger la magia del momento, hay que tomar medidas drásticas. Y la medida más común es la prohibición total de celulares. Ya no es una simple sugerencia en un cartel. Es una política de entrada, con anuncios que no dejan lugar a dudas: “Este espectáculo será una experiencia sin teléfonos”. La intención no es castigar, sino invitar al público a sumergirse por completo en la música, sin el filtro de una pantalla de cinco pulgadas.

Ante este problema, ha surgido una solución tecnológica sorprendentemente sencilla: Yondr. ¿Cómo funciona? Es, en esencia, una funda de neopreno para tu celular con un cierre magnético patentado, similar a las alarmas de seguridad de las tiendas de ropa.

El proceso es simple:

Lo que empezó como una idea de nicho se ha convertido en un estándar en la industria. Artistas como Alicia Keys, Guns N’ Roses, comediantes como Chris Rock y Dave Chappelle (quienes quieren proteger su material inédito) y hasta eventos teatrales la usan. Se ha creado una nueva mística alrededor de estos shows: la promesa de vivir un concierto “a la antigua”, en una burbuja analógica donde lo único que importa es el aquí y el ahora.

Por supuesto, la idea de que te “quiten” el celular, aunque sea temporalmente, no le gusta a todo el mundo. Aquí es donde el debate se pone interesante y surgen dos posturas enfrentadas.

El argumento de la libertad personal:

Quienes se oponen a medidas como Yondr defienden un punto válido: “Yo pagué mi boleto, tengo derecho a disfrutarlo como quiera”. Para muchas personas, especialmente las generaciones más jóvenes, grabar fragmentos del show, tomarse una selfie o subir una historia a Instagram es parte integral de la experiencia. Es su forma de crear y conservar recuerdos. Argumentan que limitar esto es coartar su libertad y su manera de interactuar con el mundo.

Además, está el factor de la publicidad gratuita. Un video tembloroso y con mal audio de un fan en TikTok puede tener un alcance masivo y ser el empujón que alguien necesitaba para comprar una entrada para el siguiente concierto. El guitarrista Dino Cazares, de la banda de metal Fear Factory, lo resumió de forma contundente:

“Cuando compras una entrada, haces lo que te da la gana siempre y cuando nadie salga lastimado”.

I don’t care if u bring phones into our show. The way I look at it is when u buy a ticket u do what the fuck u want as long as no one’s getting hurt + it’s not my venue so u have to follow whatever rules the venue gives if any.

— Dino Cazares (@DinoCazares) October 29, 2024