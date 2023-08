Falleció Wyndham Rotunda conocido como Bray Wyatt de la WWE 

Una triste noticia para el mundo de la Lucha Libre de Estados Unidos, se confirmó la muerte del luchador Wyndham Rotunda conocido como Bray Wyatt, pues, el popular luchador de la WWE murió a los 36 años por causas aún no reveladas por parte de la familia Rotunda.

Además, los fans de la lucha libre inmediatamente acudieron a las redes sociales para confirmar si se trataba de un Fake News, pero se confirmó el fallecimiento de Bryan Wyatt y varios fans lloran por la partida del mejor luchador de la historia de la WWE.

El ejecutivo de la WWE y ex luchador Paul Michael Levesque, mejor conocido como Triple H, reveló la noticia a través de las redes sociales.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their…

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.

WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP

— WWE (@WWE) August 24, 2023