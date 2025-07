Brandon Lee: La Trágica Muerte del Hijo de Bruce Lee

Brandon Lee, el carismático hijo de Bruce Lee, murió trágicamente el 31 de marzo de 1993, a los 28 años, durante el rodaje de la película “El Cuervo”. El accidente ocurrió cuando un revólver de utilería, que se suponía debía disparar una bala de fogueo inofensiva, disparó un proyectil real que se había quedado atascado en el cañón por un uso anterior. La bala lo hirió mortalmente en el abdomen, causando una hemorragia interna masiva que los médicos no pudieron detener.

Una Tragedia que Heló la Sangre de Hollywood

Cada cierto tiempo, una noticia sacude los cimientos de la industria del cine, recordándonos la delgada línea que a veces separa la ficción de la realidad. El reciente y trágico accidente en el set de “Rust”, donde el actor Alec Baldwin estuvo involucrado, reabrió una herida profunda en la memoria de Hollywood, un eco sombrío de la tragedia que marcó a toda una generación: la muerte de Brandon Lee, el hijo del legendario Bruce Lee.

En 1993, Brandon estaba en la cúspide de su carrera. Con el papel de Eric Draven en “El Cuervo”, estaba destinado a dejar de ser “el hijo de” para convertirse en una estrella por derecho propio. Pero en una noche fatídica, un arma que debía ser inofensiva firmó su sentencia, convirtiendo su película más icónica en su testamento y desatando una leyenda que mezcla negligencia, dolor y la supuesta “maldición” de la familia Lee.

El Último Día en el Set de “El Cuervo”

La escena que selló el destino de Brandon Lee se filmaba durante la noche en los estudios de Wilmington, Carolina del Norte. Era una de las secuencias clave de la película: su personaje, Eric Draven, regresa de la muerte para vengar a su amada y entra en el apartamento donde la encuentra siendo atacada por un grupo de pandilleros.

Según el plan, uno de los matones, interpretado por el actor Michael Massee, debía dispararle a Draven a quemarropa mientras este entraba con una bolsa de la compra. La tensión en el set era palpable, como en cualquier escena de acción. Se dio la orden, Massee apretó el gatillo y el estruendo del revólver de utilería resonó en el estudio. Brandon cayó al suelo, tal y como indicaba el guion.

Pero algo andaba terriblemente mal.

El director gritó “¡corte!”, pero Brandon no se levantó. Inicialmente, el equipo pensó que estaba bromeando, fiel a su carácter juguetón en el set. Pero cuando se acercaron, el horror se hizo evidente. El actor no estaba actuando; sangraba profusamente. Un proyectil real le había atravesado el abdomen, dañando órganos vitales antes de alojarse en su columna vertebral.

Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los cirujanos lucharon durante horas para salvarlo. Pero la hemorragia era incontenible. Brandon Lee fue declarado muerto el 31 de marzo de 1993. Tenía 28 años y estaba a punto de casarse.

La Cadena de Errores Fatales: ¿Cómo Pudo Pasar?

La pregunta que atormentó a todos fue: ¿cómo pudo un arma de fogueo disparar una bala real? La investigación posterior, detallada por medios como la BBC, reveló una cadena de negligencias que hoy parecen inconcebibles.

El Uso de Balas Falsas (Dummy Rounds): Días antes, el mismo revólver Magnum .44 se había utilizado para una escena de primer plano que requería ver las balas en el tambor. Para ello, se usaron “balas falsas”, que son casquillos reales con una punta de bala real, pero sin pólvora. El Proyectil Atascado: Alguien del equipo, en lugar de comprar balas falsas profesionales, las fabricó de forma casera, quitando la pólvora pero dejando el fulminante (el pequeño explosivo que enciende la pólvora). En algún momento, alguien apretó el gatillo del arma “vacía”. La pequeña explosión del fulminante tuvo la fuerza suficiente para empujar la punta de la bala hacia el cañón, donde se quedó atascada. Nadie se dio cuenta. La Preparación para la Escena Fatal: Para la escena de la muerte de Draven, el equipo preparó el arma con “balas de fogueo”. Estas balas tienen pólvora para crear el fogonazo y el ruido, pero no tienen proyectil. El Disparo Mortal: Cuando Michael Massee apretó el gatillo, la explosión de la pólvora de la bala de fogueo actuó como un disparo real, impulsando el proyectil que estaba atascado en el cañón con una fuerza letal. La pieza de metal se convirtió en una bala mortal que impactó directamente en Brandon Lee.

La investigación concluyó que la muerte fue resultado de una negligencia grave, pero no de un acto malicioso. El fiscal de distrito, Jerry Spivey, anunció en septiembre de 1993 que no se presentarían cargos penales, cerrando el caso legalmente, pero no en la mente del público.

El Peso de una Tragedia: Michael Massee y la Finalización de la Película

El actor Michael Massee quedó devastado. Aunque nunca fue culpable legalmente, cargó con el peso de haber sido quien apretó el gatillo. Se retiró de la actuación durante más de un año, traumatizado por el suceso. En entrevistas posteriores, confesó que nunca se recuperó del todo: “Creo que uno nunca puede superar algo así”.

La producción de “El Cuervo” se detuvo, y el estudio consideró abandonar la película. Sin embargo, la prometida de Brandon, Eliza Hutton, y su madre instaron al equipo a completarla como un homenaje a su última y brillante actuación. Con un presupuesto adicional de 8 millones de dólares, la película se terminó utilizando un doble de cuerpo y las primeras tecnologías de CGI para superponer el rostro de Brandon en las escenas que faltaban.

¿Una Maldición Familiar? El Misterio que Conecta a Bruce y Brandon Lee

La muerte de Brandon Lee, tan prematura y extraña, inevitablemente reavivó las teorías sobre una supuesta maldición en la familia Lee. Su padre, el legendario Bruce Lee, había muerto 20 años antes, en 1973, a los 32 años, en circunstancias que también siguen siendo objeto de debate y misterio (oficialmente, un edema cerebral).

Para muchos, era demasiada coincidencia. Dos estrellas, padre e hijo, ambos destinados a la grandeza, ambos muriendo en la cima de sus carreras en circunstancias trágicas e inusuales. Esta teoría, aunque carece de pruebas, se arraigó en la cultura popular como una forma de dar sentido a una doble tragedia que parecía desafiar toda lógica.

El Legado Inmortal de “El Cuervo”

“El Cuervo” se estrenó en 1994 y fue un éxito rotundo, tanto en taquilla como en la crítica. La película se convirtió en un fenómeno de culto, una obra maestra del cine gótico que definó la estética de los 90. La actuación de Brandon Lee fue aclamada como magnética, vulnerable y poderosa.

Hoy, la película es inseparable de su trágica historia. Es, a la vez, el mayor triunfo de Brandon Lee y su sombrío memorial. No es solo la historia de Eric Draven volviendo de la muerte para buscar justicia; es también la historia del hijo de Bruce Lee, un actor increíblemente talentoso cuyo potencial fue truncado en un instante, pero cuyo legado, al igual que su personaje, se niega a morir.

