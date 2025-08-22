Olinia: revelan precios y modelos del primer auto eléctrico 100% mexicano

La industria automotriz en México se prepara para un hito histórico con la llegada del auto eléctrico mexicano Olinia. Impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, este proyecto busca revolucionar la movilidad urbana ofreciendo una alternativa sostenible, accesible y diseñada específicamente para las necesidades del país. Con precios que prometen competir incluso con motocicletas, Olinia se perfila como la puerta de entrada a la electromovilidad para millones de mexicanos.

¿Qué es Olinia y por qué es tan importante para México?

Olinia, cuyo nombre proviene del náhuatl y significa “moverse”, es mucho más que un vehículo. Es un proyecto de soberanía tecnológica que reúne a más de 100 científicos y expertos de instituciones como el IPN, el TecNM y la UNAM. Su objetivo no es competir con gigantes como Tesla o BYD, sino resolver una necesidad real: la movilidad de barrio y los trayectos cortos, que representan el 80% de los desplazamientos diarios en las zonas urbanas de México.

A diferencia del fallido Mastretta, un deportivo de nicho, el auto eléctrico mexicano Olinia nace con una vocación popular. Su diseño se enfoca en ser una herramienta de trabajo y transporte segura, cómoda y, sobre todo, rentable.

Los tres modelos de Olinia: diseñados para el día a día

El proyecto contempla el lanzamiento de tres tipos de carrocería, cada una pensada para un segmento específico del mercado:

Movilidad personal: Un vehículo compacto y seguro, ideal como alternativa a las motocicletas para trayectos diarios.

Un vehículo compacto y seguro, ideal como alternativa a las motocicletas para trayectos diarios. Movilidad de barrio: Diseñado para sustituir a los mototaxis, ofreciendo mayor seguridad y comodidad para los pasajeros.

Diseñado para sustituir a los mototaxis, ofreciendo mayor seguridad y comodidad para los pasajeros. Entregas de última milla: Un modelo de carga ligera, perfecto para pequeños negocios, repartidores y flotas de logística urbana.

Todos los modelos compartirán características clave: serán ligeros, capaces de subir pendientes, y podrán recargarse en cualquier enchufe doméstico convencional, eliminando la necesidad de infraestructura especializada.

Precios oficiales y fecha de lanzamiento: ¿cuándo podremos comprar un Olinia?

La pregunta que todos se hacen ya tiene respuesta. El Gobierno de México ha confirmado que el auto eléctrico mexicano Olinia tendrá un rango de precios oficial:

Precio: entre $90,000 y $150,000 pesos mexicanos.

Este costo lo posiciona como el vehículo eléctrico más barato del mercado, abriendo la puerta a un segmento de la población que hasta ahora veía la electromovilidad como un lujo inalcanzable. El bajo costo se logra gracias a un diseño simple, el uso de materiales básicos pero seguros y una producción enfocada en la eficiencia.

El calendario del proyecto es ambicioso. El diseño final de los vehículos será revelado en septiembre de 2025, y se espera que la producción en masa comience a mediados de 2026, con el objetivo de que las primeras unidades estén en las calles para el Mundial de Fútbol.

Un desafío contra el tiempo

Crear un vehículo desde cero es un reto monumental, y el tiempo apremia, ya que el sexenio de la presidenta Sheinbaum concluye en 2030. Sin embargo, el respaldo de las principales instituciones científicas del país y una inversión inicial de 25 millones de pesos para investigación y desarrollo sientan las bases para un proyecto que, de tener éxito, podría transformar para siempre la movilidad en México. Para más detalles sobre la industria, puedes consultar análisis en medios como El Economista.

El auto eléctrico mexicano Olinia no solo es una promesa de transporte asequible, sino también un símbolo de innovación y soberanía tecnológica. La pregunta ya no es si México puede hacerlo, sino si el mercado y el tiempo estarán de su lado.