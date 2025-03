“Aquí estoy, no me escondo”: Cuau

“Aquí estoy, no me escondo, no corro”, señaló el diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo tras acudir a la Fiscalía de Justicia del estado de Morelos derivado de la denuncia de abuso sexual en grado de tentativa hacia su media hermana.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía, Cuauhtémoc Blanco ofreció declaraciones a la prensa local y reclamó que la Fiscalía de Morelos no le haya entregado información sobre la carpeta de investigación en su contra: “Aquí estoy, no me escondo, no corro”.

El exgobernador de Morelos y exfutbolista llegó acompañado de su equipo jurídico alrededor de las 09:00 horas de este jueves para revisar la carpeta de investigación abierta en su contra.

La Fiscalía inició la indagatoria luego de que se presentara una denuncia por parte de la media hermana de Blanco, quien lo acusa de intento de agresión sexual.

Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados voto a favor de un dictamen que desechó la solicitud desafuero del exgobernador de Morelos, solicitado por la Fiscalía de esa entidad y revisado por la Sección Instructora de dicha Cámara. Aunque no estaba previsto, en la sesión de ese día Cuauhtémoc Blanco subió a tribuna para rechazar las acusaciones en su contra, esto con el apoyo de la mayoría de las diputadas de Morena, quienes gritaron "no estás sólo". El diputado y presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, ha señalado en diferentes ocasiones las supuestas deficiencias en la investigación por parte de la Fiscalía de Morelos en el caso del exfutbolista, por lo que ha considerado que no es procedente la solicitud de desafuero.