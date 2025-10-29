La creatividad volvió a ser protagonista, pues, Anunciart destaca en la publicidad queretana. Anunciart, una agencia de publicidad y marketing que busca cambiar la forma en que las marcas se conectan con su público. Su reciente campaña, “Anunciante no encontrado”, sorprendió a la ciudad con una propuesta urbana que no pasó desapercibida.

Una valla móvil, dos diseños llenos de personalidad y un mensaje poderoso: si tu marca no se anuncia, no existe. Así Anunciart combinó creatividad, tecnología y estrategia para llevar su visión del marketing a las calles.

Conoce los temas más relevantes de deportes.

Anunciart destaca en la publicidad queretana

El diseño inspirado en el clásico error “404” y la televisión sin señal evocó el caos digital, mientras que el otro lateral —dibujado al estilo Paint— reflejó la esencia cercana y auténtica de la agencia de publicidad. Además de recorrer la ciudad, Anunciart llevó la experiencia a otro nivel al realizar activaciones con el público en puntos icónicos, generando contenido espontáneo que se podrá ver en sus redes.

El impacto fue inmediato: en TikTok, el video de la campaña superó las 25 mil visualizaciones en solo 22 horas, marcando un nuevo hito para la agencia de marketing.

🎥 Mira el contenido aquí: https://vt.tiktok.com/ZSydHNE8g/

Con esta acción, Anunciart reafirma su misión de hacer visible lo invisible y demostrar que el marketing puede ser una experiencia, no solo un anuncio. Su enfoque busca transformar los espacios cotidianos en escenarios de conexión real entre las marcas y su audiencia, impulsando la creatividad como motor de crecimiento.

Mantente informado en Alternativo.mx

Con su red de espacios publicitarios, desde revisteros desde $100 diarios hasta pantallas espectaculares por $2,500, Anunciart consolida su papel como una agencia de publicidad innovadora que acerca la comunicación visual a todos los sectores.

Conoce más sobre esta campaña y su portafolio en anunciart.com .

Síguelos en redes:

Facebook ( Anunciart ) | Instagram ( @anunciartqro ) | LinkedIn ( Grupo Anunciart ) | TikTok ( @anunciart6 )

Infórmate en Noticias Gobierno.