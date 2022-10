Tom Brady la estrella de la NFL y la supermodelo Gisele Bündchen han contratado abogados de divorcio

Page Six fue el primero en informar la noticia, citando fuentes no identificadas. CNN y People publicaron informes más tarde el martes por la tarde, también citando fuentes no identificadas. CNN informó que Brady y Bündchen contrataron abogados de divorcio y están “explorando sus opciones”. Los dos han estado viviendo separados en las últimas semanas, según CNN.

El agente de Brady, Don Yee, y los Tampa Bay Buccaneers, para quienes juega Brady, no hicieron ningún comentario cuando un reportero de USA TODAY les preguntó sobre el informe.

Los representantes de Bündchen no respondieron de inmediato a los mensajes de USA TODAY. Brady, de 45 años, y Bündchen, de 42, se casaron en 2009 y comparten dos hijos. Brady también tiene un hijo de una relación anterior con la actriz Bridget Moynihan.

Mientras los rumores sobre su relación se arremolinaban en agosto, Brady se perdió 11 días del campo de entrenamiento para tratar asuntos personales.

“Tengo 45 años, hombre”, dijo Brady cuando se le preguntó sobre su ausencia. “Están sucediendo muchas (improperio). Solo tienes que descubrir la vida lo mejor que puedas”.

Bündchen le dijo a Elle el mes pasado que tenía “preocupaciones” sobre la continuación de su carrera. “Este es un deporte muy violento, tengo a mis hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, dijo Bündchen.

“Definitivamente he tenido esas conversaciones con él una y otra vez. Pero en última instancia, siento que todo el mundo tiene que tomar una decisión que funcione para (ellos). Él también necesita seguir su alegría.

“Hice mi parte, que es ‘estar ahí para él’. Me mudé a Boston y me concentré en crear un capullo y un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y a sus sueños. Ver a mis hijos triunfar y convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz. En este momento de mi vida, siento que he hecho un buen trabajo en eso”.