Segunda etapa de Paseo 5 de Febrero comenzará el 22 de octubre con demolición de puentes

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó el anuncio del arranque de los trabajos de la segunda etapa de Paseo 5 de Febrero, los cuales iniciarán el próximo 22 de octubre con la demolición de los cuatro antiguos puentes ubicados en esa importante vialidad de la zona metropolitana.

El mandatario comentó que que la inversión para esta segunda etapa será de seis mil 600 millones de pesos y se prevé que haya concluido en septiembre de 2023.

“Viene una gran cantidad de retos para Querétaro… lo que viene es muy complicado, lo que sí me comprometo es hablar con la verdad y siempre ir al fondo del asunto… me podrán decir mucho por qué hice algo, pero nunca por qué dejé de hacer algo, a mí y a mi equipo, por eso les pido mucho apoyo en el tema de movilidad, vamos de fondo, no de forma… aquí decirles que esto va en serio”, manifestó.

El mandatario estatal indicó que la segunda parte de la transformación de 5 de Febrero demanda que todas y todos pongan de su parte, motivo por el que instó a la población a cooperar, tener tolerancia, prepararse y dar una nueva muestra de civilidad y compromiso para estar mejor.

Reconoció que en el proceso vendrán tiempos complicados, la modernización de dicha vialidad permitirá a la población transportarse de manera ágil y gozar de una mayor calidad de vida, tener más tiempo para sus familias e incrementar su tranquilidad.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González Salinas, brindó la explicación de la segunda etapa del proyecto que contempla un entronque nuevo, cinco reingenierías y siete estaciones de transporte urbano, de las cuales cinco corresponden a los puentes superiores, una en la zona de MABE y otra en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Anunció que a las 23:00 horas del viernes 21 de octubre, comenzará la colocación de barreras para cerrar los carriles centrales, tramo que se encontrará debidamente señalizado a lo largo de sus 5.7 kilómetros. Agregó que a partir de ese momento y durante todo el periodo de la obra, estarán habilitados dos carriles y medio en toda la vialidad.

Explicó que el 22 de octubre las maquinas iniciarán con el retiro de los cuatro puentes vehiculares de Paseo 5 de Febrero, labores que se realizarán con el mismo proceso que se utilizó en el Puente de Santa Bárbara, obra en la que se ha avanzado en tiempo y forma. Señaló que estas labores se ejecutarán de manera simultánea a lo largo de todo el tramo a intervenir.

El funcionario estatal subrayó que una vez que comiencen los trabajos, los carriles centrales estarán inhabilitados. Sin embargo, se tienen contemplados retornos y pasos seguros provisionales donde no haya puentes.

De la misma forma, se dijo consciente de que, durante el proceso de obra, los tiempos de traslado en esta vialidad incrementarán de manera considerable, por lo que habilitarán rutas alternas para quienes transiten de CDMX a San Luis Potosí; así como de la CDMX a Celaya por el macrolibramiento.

Aunado a estas rutas, el titular de la SDUOP, precisó que también se tienen consideradas otras cuatro rutas alternas locales, vías que estarán a su disposición a través de las redes oficiales y en los portales web para su consulta.

Detalló que desde el pasado lunes 3 de octubre se inició con los trabajos previos para arrancar con la segunda etapa de este proyecto y siguiendo la instrucción del Gobernador de cero tala de árboles, se comenzó el proceso de reubicación de masa vegetal, por lo que se realizó la poda en un 40 por ciento del follaje de los individuos a reubicar, garantizando el traslado seguro a su nuevo hogar.

En este tenor, reportó que, durante los trabajos de reubicación de árboles en el cruce con Av. Zaragoza, se encontraron cuatro dictaminados muertos, por lo que tuvieron que ser retirados de la zona. Asimismo, dijo, que el pasado 8 de octubre arrancaron con la logística para el desmantelamiento de los locales comerciales que se encontraban en el camellón de Avenida Zaragoza.

González Salinas informó que este 11 de octubre arrancan con las labores en ambos sentidos sobre la vialidad en su cruce con Av. Zaragoza. Estos trabajos consisten en la cimentación a través de pilotes con una profundidad de hasta 22 metros.

Durante la presentación de los trabajos del proyecto, González Salinas aprovechó para agradecer la paciencia y el comportamiento de toda la ciudadanía durante la primera etapa de esta obra, esperando que, con el arranque de esta segunda etapa, solicitó, siga la confianza durante estos siguientes meses de trabajo, en los que se estará laborando las 24 horas del día, los siete días de la semana.