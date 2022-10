Roger Waters hace retumbar el Palacio con escenario en forma de cruz

Con la camiseta de la selección nacional, Roger Waters concluyó su visita al país con dos extraordinarios conciertos en la Ciudad de México.

Todos los asistentes parecen estar de acuerdo en algo: la presentación de Roger Waters en la Ciudad de México nos brindó el mejor concierto del año.

La cita fue en el Palacio de los Deportes, un espacio patrocinado por MG Motor, y donde próximamente se presentarán otros artistas como Bring the Horizon, C Tangana o División Minúscula, entre otros.

Esta es la gira This Is Not a Drill, originalmente programada para 2020, pero pospuesta hasta 2022 debido a la pandemia global de Covid. Con este espectáculo, el veterano músico demostró que, además de ser autor de varias de las mejores canciones de la historia del rock, ha sido parte fundamental de una de las agrupaciones más importantes de todos los tiempos y se ha convertido en un activista por la paz, que es como pocos artistas vivos sabe montar un buen espectáculo, con una escenografía impresionante y una puesta en escena deslumbrante.

Para una muestra, echa un vistazo al comienzo del concierto que compartió el mismo cantante, con un “Comfortably Numb” que sigue tan vigente como cuando se estrenó y un Palacio de los Deportes transformado en un escenario 360.