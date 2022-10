Queen: Nueva canción perdida nunca antes escuchada con Freddie Mercury lanzada

Es la primera vez en más de ocho años que la banda lanza una canción con el cantante Freddie Mercury.

Queen ha lanzado una canción inédita, “Face It Alone”, con el fallecido cantante Freddie Mercury. La legendaria banda de rock inglesa grabó originalmente la canción para su decimotercer álbum The Miracle lanzado en 1989, pero no pasó el corte.

Recientemente fue redescubierto por el equipo de producción y archivo de la banda y ha sido lanzado como parte de una próxima reedición de The Miracle. El guitarrista de Queen, Brian May, publicó un adelanto de la canción en su Instagram a principios de esta semana y escribió: “¡Una revelación! Bri”.

Face It Alone es la primera canción inédita con Freddie Mercury desde Queen Forever de 2014, que incluía tres canciones inéditas llamadas Let Me In Your Heart Again, Love Kills y There Must Be More To Life Than This.

May dijo sobre la pista no escuchada: “Estoy feliz de que nuestro equipo haya podido encontrar esta pista. “Después de todos estos años, es genial escucharnos a los cuatro, sí, Deacy también está allí, trabajando en el estudio en una gran idea para una canción que nunca se completó del todo… hasta ahora”.

Queen es una de las bandas más vendidas de todos los tiempos y ha lanzado varios clásicos como We Are The Champions y Bohemian Rhapsody.

La banda fue fundada en 1970 y la formación más conocida estaba formada por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el bajista John Deacon y el baterista Roger Taylor.

Freddie Mercury murió en 1991 por complicaciones relacionadas con el SIDA a la edad de 45 años, y muchos fanáticos consideran su muerte como el final de la banda, incluso si nunca se disolvieron oficialmente.

La banda ha estado de gira en los últimos años con cantantes como el subcampeón de American Idol, Adam Lambert, bajo el nombre de Queen + Adam Lambert. La reedición del decimotercer álbum de Queen, The Miracle, se lanza el 18 de noviembre.