Psiquiatra de Harvard hace afirmaciones infladas sobre el poder de los alimentos para combatir las enfermedades mentales en su libro “This Is Your Brain on Food “

El libro This Is Your Brain on Food hace afirmaciones bastante audaces, “Hasta que resolvamos los problemas nutricionales”, escribe su autor, “ninguna cantidad de medicamentos y psicoterapia podrá detener la marea de problemas mentales en nuestra sociedad”.

Dicha autora no se limita al estrés y la ansiedad leve; el libro tiene capítulos sobre el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia y el trastorno bipolar. El libro salió en agosto de 2020 y fue escrito por la Dra. Uma Naidoo. Sus credenciales dejarán huella en sus lectores.

Se formó en psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y ahora es miembro de su facultad. Completó un programa de nutrición en la Universidad de Cornell. También es chef profesional y se graduó de la Escuela de Artes Culinarias de Cambridge. ¿Quién estaría mejor posicionado para escribir sobre cómo la nutrición podría causar, exacerbar y ayudar a tratar los trastornos mentales? No soy psiquiatra.

Si sólo nos preocupamos por los diplomas para responder preguntas de confianza, ella gana sin dudas. Pero hay algo que puedo hacer, algo que un periodista puede hacer, algo que incluso un lector casual puede hacer con un poco de tiempo y acceso a la literatura científica.

Podemos ver si la Dra. Naidoo informa con precisión sobre los estudios que forman los componentes básicos de su tesis. Porque cuando leo que ciertos alimentos “alivian la ansiedad” o que otros “profundizan el trauma”, y veo que los arándanos y la curcumina se anuncian como soluciones para afecciones psiquiátricas graves, suenan mis alarmas escépticas.

This Is Your Brain on Food está plagado de lenguaje causal no ganado. Ella enumera “alimentos que aumentan” y “alivian la ansiedad”. Ella define un “menú para estimular la memoria” (con cúrcuma y garbanzos) y un “menú para levantar la libido” (que incluye especias cajún y fresas bañadas en chocolate). Mientras tanto, la dieta general que recomienda no es mala.

Ella advierte contra los excesos y las deficiencias de la dieta occidental moderna y elogia las frutas, verduras, nueces, alimentos ricos en fibra y proteínas de origen vegetal. Es justo decir que mejorar su dieta tendrá un impacto positivo en su salud mental y debemos investigar adecuadamente las contribuciones que la nutrición puede hacer a la calidad de vida cuando se trata de una enfermedad mental.

Pero fabrica certeza donde no la hay y atribuye a una dieta saludable el poder de tratar afecciones médicas graves, distorsionando estudios pequeños e inciertos para que parezcan más grandes y sólidos para dar credibilidad a su tesis.