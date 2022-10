Murió Robbie Coltrane, “Hagrid” en Harry Potter

El actor Robbie Coltrane, quien interpretó a “Hagrid” en la saga de Harry Potter, murió este viernes a los 72 años de edad.

El intérprete escocés también apareció en los filmes de James Bond Goldeneye y The World Is Not Enough (“El mundo no basta”).

En un comunicado, su agente Belinda Wright confirmó que el actor murió en un hospital cerca de Falkirk, Escocia.

Wright describió a Coltrane como un “talento único”, y agregó que su papel como Hagrid “trajo alegría a niños y adultos por igual en todo el mundo”.

Lo recordaré como un cliente leal y permanente. Además de ser un actor maravilloso, era muy inteligente, brillantemente ingenioso, y después de 40 años de orgullo por ser su agente, lo extrañaré”, agregó.