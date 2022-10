México lanza candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de 2036

Sería la primera vez que la nación latinoamericana organiza los Juegos de Verano desde 1968.

México anunció el miércoles 27 de octubre su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de 2036, más de medio siglo después de haber organizado por primera vez los Juegos de Verano.

“Estamos iniciando el camino para volver a ser los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2036”, dijo la titular del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, en una conferencia de prensa junto al canciller Marcelo Ebrard.

El Sr. Ebrard describió a México como “una potencia deportiva”, y señaló que sería el primer país en organizar la Copa Mundial de la FIFA masculina por tercera vez en 2024, junto con Estados Unidos y Canadá.

“Nuestro objetivo es traer los Juegos Olímpicos a México en 2036 y, si no, en 2040”, dijo, y agregó que aún no se han decidido las ubicaciones propuestas para las principales sedes.

“Las ciudades no deberían adaptarse a los Juegos Olímpicos. No deberían construirse grandes instalaciones que luego no se utilicen. Tiene que ser al revés: los Juegos Olímpicos deberían adaptarse a las ciudades”, dijo Ebrard.

Sería la segunda vez que la nación latinoamericana organiza unos Juegos de Verano. Los Juegos Olímpicos de 1968 se llevaron a cabo en la Ciudad de México, a una altitud de 2240 metros (7350 pies) sobre el nivel del mar.

Egipto e Indonesia se encuentran entre los países que también han expresado interés en albergar los Juegos Olímpicos de 2036, junto con el alcalde de Estambul.