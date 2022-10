¿En esto de la fidelidad a quien se le tiene que ser fiel? Este es un gran cuestionamiento, cuya única respuesta será siempre la misma.

En años de cultura y educación, se nos ha enseñado a ser excelentes hijos, hermanos, esposos, esposas, padres, etc. Y demasiado poco se nos ha enseñado el amor propio, la autoestima y sobretodo la fidelidad a nosotros mismos. Somos capaces de quitarnos el pan de la boca para dárselo a quienes amamos, damos todo por los nuestros, renunciamos a nosotros mismos y se nos va nuestra vida literalmente, en ayudar, colaborar y hacer sentir bien a los demás. Y ello es relativamente bueno, ya que en gran medida somos, en función de los demás, ellos nos devuelven una imagen de nosotros mismos que sirve de referencia para saber quién soy yo.

En este sentido, estoy segura que será muy fácil para ti responder las siguientes preguntas: ¿Que estarías dispuesto a hacer por la persona a quien más amas en tu vida? ¿Qué tipo de cuidados tienes con esa persona? ¿Te ocupas de su salud física y también emocional? ¿Qué tipo de experiencias deseas que esa persona tenga? ¿La apoyas en absolutamente todo cuanto está a tu alcance? ¿Intentas cubrir todas sus necesidades? ¿Comprendes cuando se equivoca y amorosamente le ayudas a levantarse de nuevo? ¿Le haces regalos? Siendo la persona que más amas ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Le ayudas a lograr sus sueños? Responder estas preguntas en relación a alguien más, es sencillo, la respuesta es “TODO, le daría todo para asegurarme de su bienestar”, y cuando digo TODO, no estoy exagerando, somos capaces de olvidarnos de nosotros mismos y dejar pasar nuestros anhelos para que esa persona esté bien. Pero ¿Qué hay de ti? ¿No eres tú la persona que más amas en tu vida? ¿No eres tú quien más importa, tu prioridad? ¿No eres tú, el amor de tu vida? Si tu respuesta es sí, entonces, ¿Por qué no haces lo equiparable por ti mismo? Pero si tu respuesta es no, entonces debes considerar seriamente trabajar con tu auto concepto, autoestima y amor propios, para lo cual puedo ayudarte.

La fidelidad SIEMPRE es tú contigo mismo, eres la única persona a quien le debes tu más absoluta fidelidad, tú para ti, tú contando contigo mismo para obtener tu máximo bienestar físico y emocional, tú contando contigo para lograr tus más elevados objetivos y anhelos. Lamentablemente nos han hecho creer que esto es egoísmo y cuando finalmente hago algo por mí mismo, esto me genera toneladas de culpa. No hay nada más alejado de la verdad que creer que alguien que se procura a sí mismo es egoísta. El maestro Eduardo Massé habla de egoísmo altruista, para referirse al amor propio y al cuidado personal, no limitativo, sino en el más amplio sentido. Es altruista porque no podría darle a otros lo mejor de mí mismo, si no me he dado primero a mí mismo lo mejor, si no me cuido, si no me procuro, si por el contrario, me abandono, me descuido, me alejo de mis sueños y deseos, si me dejo para después, ya que después no existe, tu vida está ocurriendo ahora mismo, en este momento. Es altruista como en el avión, me pongo la mascarilla primero, para después ayudar a los demás. Debo estar bien, para así, brindarme a los demás, sin que cuidar de ellos signifique una carga, porque en el fondo de mi ser pesa, y pesa mucho. Sin que eventualmente, incluso de manera disfrazada, cobre las facturas por mi propio abandono, porque éstas llegarán, tarde o temprano. La traición a uno mismo es la máxima condena. La frustración, amargura, el sin sentido y vacío llegaran y cobraran un alto precio por tu indiferencia hacia ti mismo.

