Inicia Cuarto Torneo de Golf Anunciart

Todo se encuentra listo para el Cuarto Torneo de Golf Anunciart, que se desarrollará en Zibatá Club de Golf y que será a beneficio de la Asociación Maximiliano María Kolbe.

El atractivo torneo promovido por Anunciart, agencia líder de medios y publicidad, está convencida de generar sinergia con diferentes marcas y empresas, además de una agradable convivencia social entre los participantes y sus familias.

Por cuarto año consecutivo, el Torneo de golf Anunciart se erige como un espacio deportivo-social para generar sana competencia y momentos inolvidables de esparcimiento.

El formato del de juego es Go-Go equipo de 3 jugadores y se jugará formato A GoGo en equipos de tres jugadores. El hándicap mínimo para el equipo es 30 y solo podrá estar integrado por un jugador de un dígito.

Hay 20 premios de Oyes distribuidos en los siguientes hoyos. En cada par 3 los premios serán de la siguiente manera:

Si dos bolas se encuentran a la misma distancia, el primero en tiempo será el primero en derecho. Solo se entregará un premio Oyes por jugador (NO HAY PREMIOS DE O’YES ACUMULABLES). En caso de que un jugador logre colocar más de un premio de oyes, el comité resolverá seleccionando el mejor premio. (O’yes: Se considera el tiro que repose dentro del green y que esté más cerca del hoyo en los hoyos par 3, siendo éste su primer golpe desde la mesa de salida).

HOLE IN ONE. Se entregará los siguientes premios de Hole In One de acuerdo a la tabla mostrada. En caso de existir más de un Hole In One en algún hoyo este será considerado como Oyes. En caso de existir mas de un hole in one, el primero en tiempo será el primero en derecho. El hecho de realizar un Hole In One NO significa que TAMBIEN se hace acreedor al mejor Oyes del hoyo. El Hole In One es un premio independiente de los premios de Oyes. Solo será considerado un Hole In One como Oyes cuando este sea el segundo Hole In One del torneo en el hoyo en cuestión.

Hoyo 3 – Cuatrimoto Segway Snarler AT6LX

Hoyo 5 – HIO de un ONIX PREMIER RED LINE

Hoyo 11 – Reloj con valor de 120 mil pesos+ 5K USD de consumo con Luxury golf cart

Hoyo 14 – Suburban High Country 2022 Negro