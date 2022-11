Hormonal, ¿yo?

¡Todos somos hormonales! Sin estas “cositas” el cuerpo no va a funcionar, literal son las mensajeras químicas del cuerpo y gracias a ellas nuestro cuerpo puede realizar los principales sistemas de nuestro organismo.

Seguro habrás escuchado hablar de los estrógenos y testosterona, son cómo símbolos de feminidad y masculinidad, salud, fertilidad y belleza, pero estás hormonas causan un caos cuándo se descontrolan.

Te platico algo importante que me pasa no sólo en consulta si no en mi vida diaria es ver a amistades y familiares quejarse por no poder concebir un hijo, mujeres y hombres que tienen dificultad para bajar de peso a pesar de hacer dieta y ejercicio constante, irregularidades menstruales, cambios en la piel, caída de cabello, antojos de alimentos dulces, cansancio extremo, cambios de humor, falta de líbido, etc.

Si por ahí te sonaron más de dos, te quiero hacer una pregunta;

¿Vives tu vida o no tienes tiempo para vivirla?

Conforme pasa el tiempo me he dado cuenta que todos los que vienen a consulta con desajustes hormonales, por lo general tienen una vida con un nivel de estrés por las nubes y el metabolismo por los suelos.

Ahora si no tienes ningun síntoma de los anteriores y vives estresado es importante que leas, porque el cuerpo siempre cobra factura y mejor preevenir.

¿Qué hacer? No es tan fácil, un simple relajate no sirve de nada, necesitamos empezar a vivir la vida con más consiencia de lo que hacemos y tener en cuenta qué el estrés es el detonante número uno en crear un caos hormonal.

Si no eres capaz de controlar tus emociones y tu mente a pesar de las circunstancias (no es cosa fácil), no te van a servir de nada el ejericio y dieta que con tanto esfuerzo haces.

Lo primero que quiero que hagas es respirar, o sea aprende a respirar con consiencia, a respirar cuándo te sientas abrumado, hacerlo llenando el vientre de oxigeno y exhalar hasta sacar todo de los pulmones, con calma, si quieres contar cuenta tres segundos para inhalar, detén la respiración y exhala en tres o más segundos, tu nivel de estrés va a bajar instantaneamente, tus niveles de glucosa se van a nivelar, tu metabolismo va a mejorar porque seguro podrás dormir mejor y mientras mejor sueño tengas, mejor metabolismo tendrás.

Consejo nutricional; come cómo si estuvieras alimentando a un bebé a tu hijo o a ti mismo de chiquito, que su estómago y organos son nuevecitos, o sea con consiencia.

Ejercicio; ¿cardio o pesas? el cardio es importante, pero mi mejor consejo es hacer ambas, el ejercicio con peso, hará que se nivele tu índice de glucosa en sangre, haciendo que todas las demás hormonas empiecen a encontrar un balance.

Y por último escucha a tu cuerpo que siempre te está hablando.

LN. Adriana Herrera Díaz.