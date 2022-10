El Paso, Texas El Placer de Comprar y Vacacionar

Con información de Star News

Si buscas un lugar para esas compritas y las merecidas vacaciones, la solución es viajar a El Paso. Te recomendamos hospedarte en uno de los modernos hoteles del centro y disfrutar de cerca el Festival de Invierno, que ilumina las calles con 400 mil luces, un majestuoso árbol navideño y la espectacular pista de hielo. El festival inicia el 19 de noviembre con el Desfile Anual de las Luces y la Ceremonia de Encendido del Árbol, pero no solo el festival ofrece entretenimiento en el Downtown; ahí mismo podrás encontrar una gran variedad de restaurantes, museos y lugares para janguear, dependiendo del plan que traigas. Además, el centro de El Paso se encuentra ubicado entre los mejores centros comerciales de la ciudad; desde ahí puedes llegar en minutos a The Fountains o visitar las tiendas trendy de The Outlet Shoppes (la franquicia del 29 de noviembre al 31 de diciembre es de 500USD p/persona). Una forma fácil de llegar a El Paso es volar a Cd. Juárez por TAR y contratar un servicio de Shuttle a El Paso, te recomendamos empresas como Border Expess Connection. No olvides considerar todo lo necesario para un cruce internacional: pasaporte, visa, vacuna, etcétera.

10 IMPERDIBLES EN EL PASO EN ESTA TEMPORADA / 10 MUST-SEES IN EL PASO THIS SEASON Sorpréndete con los hoteles / Surprise yourself with the hotels ALOFT Courtyard Marriott Doubletree by Hilton Hotel Indigo Paso Del Norte Stanton House The Plaza Hotel Vista los Museos de Arte y de Historia, ¡la entrada es gratuita! Visit the Art and History Museums, admission is free! Planea tu visita en / Plan your visit at epma.art. y epmuseumofhistory.org Redescubre tu conexión con la naturaleza. El Zoológico de El Paso es una gran oportunidad para convivir con especies animales de todo el mundo o disfrutar de una caminata sobre la ciudad en el parque estatal Franklin Mountains, el parque estatal más grande en un entorno urbano. Mayor información: elpasozoo.org Rediscover your connection to nature. The El Paso Zoo is a great place to co-exist with animal species from around the world or enjoy a walk above the city in Franklin Mountains State Park, the largest state park in an urban setting. More information: elpasozoo.org Come con la Familia / Eat with your Family • Pizza Joint • Cheezus • Mac’s Downtown Come en Pareja o con los Amigos / Eat as a Couple or with Friends • Anson 11 • Ambar • Básico Bistró Cafetería Échate un café o un chocolatito caliente / Have a cup of coffee or hot chocolate • Coffee Box • District Coffee • La Placita Café

Pasea en el Tranvía. De 15:00 a 22:00 horas, miércoles a sábado, y de mediodía a 18:00 horas, los domingos. Aquí la información: sunmetro.net Take a ride on the Tram. 3:00 pm to 10:00 pm, Wednesday to Saturday, and noon to 6:00 pm, Sundays. For more information: sunmetro.net Patina sobre Hielo / Ice Skating Compra entradas en línea y evita filas epwinterfest.com Buy tickets online and avoid waiting times at epwinterfest.com Tómate un trago / Have a drink • The Reagan • Hush Hush • The Berkeley Cocktail Lounge Asiste a un espectáculo / Attend a show Christian Nodal: Forajido Tour 4 de noviembre / November 4 ¡Las pistas de Blue y tú! En vivo en el escenario The Blue Tracks and You! Live on stage 4 de noviembre / November 4 Intocable 6 de noviembre / November 6 Harry Potter y La Piedra Filosofal™ En Concierto Harry Potter and The Philosopher’s Stone™ In Concert 12 y 13 de noviembre / November 12 and 13 ¡El Cascanueces! La Magia del Ballet Navideño / The Nutcracker! The Magic of Christmas Ballet 31 de diciembre / December 31 Beyond Van Gogh Una experiencia Inmersiva/ Beyond Van Gogh An Immersive Experience 16 de diciembre al 20 de enero / December 16 – January 20 Sun Bowl 2022 30 de diciembre / December 30 On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria and Estefan: Her Voice, His Vision, Their Story. 6-7 de diciembre / December 6-7 7