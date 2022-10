El Marqués promueve prevención de la violencia digital

El municipio de El Marqués, a través de la de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), impartió la conferencia “Violencia Digital” a la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Querétaro, para orientar sobre el uso adecuado de las redes sociales y sitios web y prevenir riesgos de integridad física y emocional.

Esperanza Ledezma Rodríguez, directora de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana, explicó que 200 alumnos tomaron el programa “Juntos Construyendo Prevención”, donde se fomenta la cultura de la prevención a través de estas pláticas, donde los jóvenes pueden informarse para recibir atención en caso de ser víctimas de delitos cibernéticos.

“Actualmente con la pandemia subió el uso de las tecnologías, tuvimos clases virtuales y al final estábamos más tiempo en nuestras redes sociales. Justo aumentó este tipo de delitos, en el cual nosotros en materia de seguridad y prevención tuvimos que crear una estrategia para que los jóvenes sepan a dónde acudir si son víctimas del delito, o en su caso prevenirlo qué es lo más importante para nosotros”.

Ledezma Rodríguez destacó que el delito más común es el robo de identidad y robo de datos a través del WhatsApp y Telegram, por esa razón se tienen que hacer los pasos de verificación para que los jóvenes y la ciudadanía en general puedan proteger su identidad.

La oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Ana Cristina expuso las funciones de la policía cibernética que consiste en la prevención, atención, investigación y reacción.

“La violencia es cualquier acción con ese dolo y necesidad de causar un daño a través de los medios tecnológicos, así como es padrísimo manejar las redes sociales, pero también tiene la desventaja de los delitos cibernéticos.

El principio de seguridad para no ser víctima de un delito es la privacidad. Si publicamos constantemente información en mis estados estoy dando información a los ciberdelitos, a mayor información arriesgamos nuestra privacidad”.

Diego Dávila, director del Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4), reiteró que este tipo de pláticas es para prevenir los delitos digitales, conocer cómo se descarga con seguridad una aplicación y evitar compartir información personal.

“Para prevenir debemos conocer bien el remitente no solo en mensajes también en llamadas, si no conoces el número no contestar y para las aplicaciones leer las políticas autorizadas”.