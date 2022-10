Controla tu mente y controlaras tu futuro

NECESIDAD DE CAMBIO

Si estas leyendo estas líneas, es porque atrajo tu interés el titulo. Te aseguro que no te

decepcionaras de este y de los artículos posteriores.

Todo mundo buscamos tener una mejor vida, ser mas exitosos y mas felices, sin embargo estas

tres palabras son muy ambiguas, y tienen tantos significados como número de personas a las que

se les pregunte.

Te has Preguntado:

Que harías si tuvieras suficiente dinero y tiempo? Serias mas feliz?

Que es todo los que quisieras hacer para ser realmente mas feliz?

Que nos tendría que suceder para que seamos mucho más felices?. Acaso sería ganarse la loteria y

llegar a ser millonario, casarse con una persona rica, encontrar a la pareja perfecta, recibir una

herencia de un pariente, tener suerte en el trabajo, etc. Muchas personas buscan la influencia de

situaciones externas para que sucedan por casualidad y para que cambien nuestra vida. Y otras

personas piensan que teniendo dinero se logra la plena felicidad, y cuando lo tienen, se dan

cuenta que no fue asi. Entonces que es la plena felicidad.

A lo largo de estos artículos iremos descifrando la definición de estos conceptos, y mas aún como

lograrlos.

Antes de continuar, habría que hacerse ciertas preguntas, que pudieran despertar nuestra

NECESIDAD DE CAMBIO. Y esta podrían ser la siguientes:

Estas satisfecho con tu vida?